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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 30 чер, 2018 09:15
Долярчик написав:
Шановні лендлорди!
... простецке питання
(тут вже може говорили про це) - в одинаковому місці, з одинаковим ремонтом, з приблизно одинаковим метражем, однуха... - на скільки буде різниця у ціні ОРЕНДИ між новобудом і хрущиком?(ну, чи будинком 80-тих років)
Дякую!
... є тут компитентні в цьому питанні
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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