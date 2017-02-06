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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 30 чер, 2018 00:00
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Смотрю "Легенды Сити". Передача посвящена возможной катастрофе на дамбе Киевского водохранилища (не дай Бог). Ужос. Мы все умрем. Правда Оболонь, Троя, Подол, Русановка и Осокорки/Позняки - чуть раньше.
Додано: Суб 30 чер, 2018 00:02
этой страшилке уже лет 30
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Суб 30 чер, 2018 00:10
8 метров * площадь Киевского моря - это серьезная страшилка.
Додано: Суб 30 чер, 2018 00:16
За Украину обидно, ну чем Каталонцы лучше нас? Дороги супер, во многих местах вдоль дорог рододендроны растут, АЗС все в цветах, дома конечно разные, но по Бажана в Борисполь ехал, по правой стороне если ехать из Киева новострои уже трущобы напоминают, а домам где-то по 10 - 15 лет, швы на мосту каждый год чинят. И люди в Каталонии как то добрее.[/quote]
А мне всегда было интересно люди , живущие в многоэтажных домах на въезде в Барселону со стороны Салоу такие же добрые ? И кто вообще там живет ?
Додано: Суб 30 чер, 2018 00:19
ее начали разгонять сразу после чернобыля - мол радиоактивный ил, то се
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Суб 30 чер, 2018 00:21
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Эти 8 метров не перетекут в одно мгновение, и потенциальная площадь разлива в разы больше - итого угроза слишком преувеличена имхо. Разве что набережным и островам не повезет
Додано: Суб 30 чер, 2018 00:30
Не, про ил уже не разгоняют: взяли пробы - цезий и стронций уже успели частично распасться + сверху уже толстый слой нового ила отложился.
Додано: Суб 30 чер, 2018 08:10
хозяйственный суд Киева обязал застройщиков снести многоквартирный дом ЖК «Перспектива» в Деснянском районе Киева как объект самовольного строительства.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Суб 30 чер, 2018 10:19
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
...може, на моменті, краще для ПОСТІЙНОЇ здачі в оренду, взяти вторинку, ніж первинку?(якщо ціна оренди між ними далеко не втікає!)
Востаннє редагувалось Долярчик в Суб 30 чер, 2018 10:27, всього редагувалось 1 раз.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Суб 30 чер, 2018 10:23
И на сколько total вам удалось "приумножить ранее нажитое", если сравнивать с 2013 годом?
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