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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 30 чер, 2018 10:24
что не мешает УКО в строящейся новой секции парить новым лохам в 1к 13.5 тыс грн за метр
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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zahar_
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Додано: Суб 30 чер, 2018 10:33
Длинная позиция (позиция лонг) (от англ. long position)- это позиция, которую трейдер открывает в надежде получить прибыль от роста
Vlad442 написав: Вкладчик1234 написав:
А что Вам ясно на текущий момент из того, что будет в 2019-2020 и далее?
Когда моя жена психует относительно чего-то, я ей говорю "эмоции это повод к действию, готова ты что-то предпринять относительно этого? Если нет, то расслабься".
Я сейчас большой частью комфортно нахожусь в своей длинной позиции - недвижимости.
Поэтому мне настолько наплевать, что будет в 19-20, что даже лень думать об этом.
Коли плануєте закривати позицію?
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Суб 30 чер, 2018 10:35
airmax78 написав:
Смотрю "Легенды Сити". Передача посвящена возможной катастрофе на дамбе Киевского водохранилища (не дай Бог). Ужос. Мы все умрем. Правда Оболонь, Троя, Подол, Русановка и Осокорки/Позняки - чуть раньше.
а цоколь в Бучі? які шанси?
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Суб 30 чер, 2018 10:37
Долярчик написав:
...може, на моменті, краще для ПОСТІЙНОЇ здачі в оренду, взяти вторинку, ніж первинку?(якщо ціна оренди між ними далеко не втікає!)
так в тебе ще бабло на хрущик осталося?
нічого собі "рахітний" бізнес-чахлик....
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Суб 30 чер, 2018 10:45
zahar_ написав:
что не мешает УКО в строящейся новой секции парить новым лохам в 1к 13.5 тыс грн за метр
как можно брать па13500 у уко на трое если можно взять па13800 у геоса в оранж сити????
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Суб 30 чер, 2018 10:51
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Суб 30 чер, 2018 10:53
Оранжевый-хит сезона написав: zahar_ написав:
что не мешает УКО в строящейся новой секции парить новым лохам в 1к 13.5 тыс грн за метр
как можно брать па13500 у уко на трое если можно взять па13800 у геоса в оранж сити????
как, було 14000 потом 17000 і тут бац, дорожай на 13800
зі.
лалаланд 13700 на бігборді
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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