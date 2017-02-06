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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1461146214631464

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 944
Висота стель
4%
41
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
27
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
198
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
70
Раціональне планування та метраж
16%
147
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
176
Якість будівництва
15%
145
Всього голосів : 944
Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 10:24

  flyman написав:хозяйственный суд Киева обязал застройщиков снести многоквартирный дом ЖК «Перспектива» в Деснянском районе Киева как объект самовольного строительства.

https://3m2.kiev.ua/stati/poslednie_nov ... erspektiva

что не мешает УКО в строящейся новой секции парить новым лохам в 1к 13.5 тыс грн за метр
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 10:33

  Vlad442 написав:
  Вкладчик1234 написав:А что Вам ясно на текущий момент из того, что будет в 2019-2020 и далее?

Когда моя жена психует относительно чего-то, я ей говорю "эмоции это повод к действию, готова ты что-то предпринять относительно этого? Если нет, то расслабься".
Я сейчас большой частью комфортно нахожусь в своей длинной позиции - недвижимости. Поэтому мне настолько наплевать, что будет в 19-20, что даже лень думать об этом.

Длинная позиция (позиция лонг) (от англ. long position)- это позиция, которую трейдер открывает в надежде получить прибыль от роста
Коли плануєте закривати позицію?
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 10:35

  airmax78 написав:Смотрю "Легенды Сити". Передача посвящена возможной катастрофе на дамбе Киевского водохранилища (не дай Бог). Ужос. Мы все умрем. Правда Оболонь, Троя, Подол, Русановка и Осокорки/Позняки - чуть раньше.

а цоколь в Бучі? які шанси?
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 10:37

  Долярчик написав:...може, на моменті, краще для ПОСТІЙНОЇ здачі в оренду, взяти вторинку, ніж первинку?(якщо ціна оренди між ними далеко не втікає!)

так в тебе ще бабло на хрущик осталося?
нічого собі "рахітний" бізнес-чахлик....
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 10:45

  zahar_ написав:
  flyman написав:хозяйственный суд Киева обязал застройщиков снести многоквартирный дом ЖК «Перспектива» в Деснянском районе Киева как объект самовольного строительства.

https://3m2.kiev.ua/stati/poslednie_nov ... erspektiva

что не мешает УКО в строящейся новой секции парить новым лохам в 1к 13.5 тыс грн за метр

как можно брать па13500 у уко на трое если можно взять па13800 у геоса в оранж сити????
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 10:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://kiev.informator.ua/2018/01/16/t ... oev-kieva/
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 10:53

  Оранжевый-хит сезона написав:
  zahar_ написав:
  flyman написав:хозяйственный суд Киева обязал застройщиков снести многоквартирный дом ЖК «Перспектива» в Деснянском районе Киева как объект самовольного строительства.

https://3m2.kiev.ua/stati/poslednie_nov ... erspektiva

что не мешает УКО в строящейся новой секции парить новым лохам в 1к 13.5 тыс грн за метр

как можно брать па13500 у уко на трое если можно взять па13800 у геоса в оранж сити????

как, було 14000 потом 17000 і тут бац, дорожай на 13800

зі.
лалаланд 13700 на бігборді
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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