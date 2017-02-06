Долярчик написав:... ну то на скільки(тисячу-дві) різниця в одинаковому локейшині з одинаковим ремонтом між первинкою і вторинкою 80-тих?!
А що, такі приклади є?
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Додано: Суб 30 чер, 2018 12:52
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А що, такі приклади є?
Додано: Суб 30 чер, 2018 13:13
... а чому ні? - просто цікаво, якщо людина хоче взяти ТІЛЬКИ ДЛЯ ЗДАЧІ В ОРЕНДУ(і їй не важливо подальше падіння/зростання в ціні того житла), чи вартує переплачувати і брати на первинці, якщо ціна оренди далеко НЕ втфкає?!
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https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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