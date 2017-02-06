Долярчик написав:... ну то на скільки(тисячу-дві) різниця в одинаковому локейшині з одинаковим ремонтом між первинкою і вторинкою 80-тих?!
А що, такі приклади є?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 30 чер, 2018 12:52
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А що, такі приклади є?
Додано: Суб 30 чер, 2018 13:13
... а чому ні? - просто цікаво, якщо людина хоче взяти ТІЛЬКИ ДЛЯ ЗДАЧІ В ОРЕНДУ(і їй не важливо подальше падіння/зростання в ціні того житла), чи вартує переплачувати і брати на первинці, якщо ціна оренди далеко НЕ втфкає?!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Суб 30 чер, 2018 13:42
хрущик виграє, так як локацій у 99% буде на користь хрущика,
як і кількість придомової території,
я ставлю на хрущик.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Суб 30 чер, 2018 14:44
По локации хрущик выигрывает в99% случаев.
Но если человека интересует только размер получаемой аренды - то хрущик проигрывает, и чем дальше тем больше.
При этом хрущ=котловану с аналогичным метражом, а по аренде 1.5хруща=новостройке.
Додано: Суб 30 чер, 2018 14:46
Станом на сьогодні оренда по Бомберу вже 324 долари.Якщо чесно,не очікував,що за 17 днів оренда зросте з 305 до 324.
Додано: Суб 30 чер, 2018 14:52
винтажный хрущик на Тампере рулит, согласен
фтопку пенопластовые человейники по 24 этажа!
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Суб 30 чер, 2018 14:53
Трохи нагадаю - як розвивалась криза в 2008 році.Каменем,який кинули у воду,тобто початком кризи,можна вважати 2007 рік в США.
Як хвилі тієї кризи докотились до України.Вже в квітні-травні 2008 року всі металургійні заводи України працювали на склад,тобто обсяги виробництва не падали,а обсяги експорту стрімко знижувались.Зрозуміло,що на склад довго працювати не будуть.І тільки у вересні 2008 року почалась девальвація.
Тому шанс на те,що Україну охопить світова криза в 2018 році є вкрай низьким.Тобто девальвація буде,але в межах курса бюджета-18,тобто середньорічний не перевищить 29.30.
Додано: Суб 30 чер, 2018 15:11
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
1)... але хрущ, можна здавати в оренду ЗРАЗУ, а з котлованом треба почекати ~ 1,5р.!
2)...хочете сказати, що оренда в новобуді ~ на 50% більша за хрущ???!(з одинаковим ремонтом)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Суб 30 чер, 2018 15:23
новобуд через 3-5 років стане такою ж вторинкою, і його переваги від оренди зникунть, а гірша локація залишиться:
мурашники без шкіл і садочків, в заторах і мінімум придомової території
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Суб 30 чер, 2018 15:27
Прошу не упоминать о придомовой территории хрущей, как о преимуществе по известным причинам. Иначе начну постить фотки этой "придомовой территории". Еще хуже будет, если начну постить фотки: придомовая "мурашников" vs придомовая хрущей.
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