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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1463146414651466>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 944
Висота стель
4%
41
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
27
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
198
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
70
Раціональне планування та метраж
16%
147
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
176
Якість будівництва
15%
145
Всього голосів : 944
Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 12:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Долярчик написав:... ну то на скільки(тисячу-дві) різниця в одинаковому локейшині з одинаковим ремонтом між первинкою і вторинкою 80-тих?!


А що, такі приклади є?
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 13:13

  Faceless написав:
Долярчик написав:... ну то на скільки(тисячу-дві) різниця в одинаковому локейшині з одинаковим ремонтом між первинкою і вторинкою 80-тих?!


А що, такі приклади є?

... а чому ні? - просто цікаво, якщо людина хоче взяти ТІЛЬКИ ДЛЯ ЗДАЧІ В ОРЕНДУ(і їй не важливо подальше падіння/зростання в ціні того житла), чи вартує переплачувати і брати на первинці, якщо ціна оренди далеко НЕ втфкає?!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 13:42

  Долярчик написав:... ну то на скільки(тисячу-дві) різниця в одинаковому локейшині з одинаковим ремонтом між первинкою і вторинкою 80-тих?!

хрущик виграє, так як локацій у 99% буде на користь хрущика,
як і кількість придомової території,
я ставлю на хрущик.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 14:44

  flyman написав:
  Долярчик написав:... ну то на скільки(тисячу-дві) різниця в одинаковому локейшині з одинаковим ремонтом між первинкою і вторинкою 80-тих?!

хрущик виграє, так як локацій у 99% буде на користь хрущика,
як і кількість придомової території,
я ставлю на хрущик.



По локации хрущик выигрывает в99% случаев.

Но если человека интересует только размер получаемой аренды - то хрущик проигрывает, и чем дальше тем больше.

При этом хрущ=котловану с аналогичным метражом, а по аренде 1.5хруща=новостройке.
димон
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 14:46

  tea написав:
  tea написав:А тепер давайте поглянемо на перспективи на рік.
А раптом на протязі наступного року середня зарплата киян підніметься ще на 30% - з 13 тис зараз до 17 тис в червні 2019 року???
А раптом оренда,як і за цей рік,підніметься ще на 20%,тобто до червня 2019 року з 305 доларів зараз (1-кімнатні квартири,інфо на Бомбері) до 365 доларів станом на червень 2019 року
А раптом курс долара через рік буде 26.60,що всього на 2% вище,аніж сьогодні?
А раптом кількість приїжджих людей,які потребуватимуть орендної квартири,збільшиться за рік хоча б ще на 10 тис.чоловік?
Які цифри з тих,що я написав,нереальні?

Запам"ятайте цей твіт.(с) :wink:
Через рік,13 червня,перевіримо. :roll: :mrgreen:

Станом на сьогодні оренда по Бомберу вже 324 долари.Якщо чесно,не очікував,що за 17 днів оренда зросте з 305 до 324.
tea
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 14:52

  flyman написав:
  Долярчик написав:... ну то на скільки(тисячу-дві) різниця в одинаковому локейшині з одинаковим ремонтом між первинкою і вторинкою 80-тих?!

хрущик виграє, так як локацій у 99% буде на користь хрущика,
як і кількість придомової території,
я ставлю на хрущик.


винтажный хрущик на Тампере рулит, согласен

фтопку пенопластовые человейники по 24 этажа!
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 14:53

  flyman написав:https://ru.espreso.tv/article/2018/01/04/zhdat_ostalos_nedolgo_pochemu_myr_pryblyzhaetsya_k_novomu_fynansovomu_kryzysu

Украине в контексте вероятного мирового кризиса следует переживать из-за сырьевого характера экономики. Ведь глобальные кризисы всегда обваливают цены на сырье и сильно бьют по доходам украинского бюджета и курса национальной валюты

Трохи нагадаю - як розвивалась криза в 2008 році.Каменем,який кинули у воду,тобто початком кризи,можна вважати 2007 рік в США.
Як хвилі тієї кризи докотились до України.Вже в квітні-травні 2008 року всі металургійні заводи України працювали на склад,тобто обсяги виробництва не падали,а обсяги експорту стрімко знижувались.Зрозуміло,що на склад довго працювати не будуть.І тільки у вересні 2008 року почалась девальвація.
Тому шанс на те,що Україну охопить світова криза в 2018 році є вкрай низьким.Тобто девальвація буде,але в межах курса бюджета-18,тобто середньорічний не перевищить 29.30.
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 15:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  димон написав:При этом хрущ=котловану с аналогичным метражом, а по аренде 1.5хруща=новостройке

1)... але хрущ, можна здавати в оренду ЗРАЗУ, а з котлованом треба почекати ~ 1,5р.!
2)...хочете сказати, що оренда в новобуді ~ на 50% більша за хрущ???!(з одинаковим ремонтом)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 15:23

  Долярчик написав:
  димон написав:При этом хрущ=котловану с аналогичным метражом, а по аренде 1.5хруща=новостройке

1)... але хрущ, можна здавати в оренду ЗРАЗУ, а з котлованом треба почекати ~ 1,5р.!
2)...хочете сказати, що оренда в новобуді ~ на 50% більша за хрущ???!(з одинаковим ремонтом)

новобуд через 3-5 років стане такою ж вторинкою, і його переваги від оренди зникунть, а гірша локація залишиться:
мурашники без шкіл і садочків, в заторах і мінімум придомової території
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 15:27

  flyman написав:новобуд через 3-5 років стане такою ж вторинкою, і його переваги від оренди зникунть, а гірша локація залишиться:
мурашники без шкіл і садочків, в заторах і мінімум придомової території

Прошу не упоминать о придомовой территории хрущей, как о преимуществе по известным причинам. Иначе начну постить фотки этой "придомовой территории". Еще хуже будет, если начну постить фотки: придомовая "мурашников" vs придомовая хрущей.
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