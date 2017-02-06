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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 30 чер, 2018 15:31
Долярчик
В хрущ тяжело найти хороших квартирантов.
Сейчас люди с мало-мальски приличными деньгами стараются снять не в хруще.
Часто спрашивают, есть ли в квартире индивидуальный счетчик тепла.
Вкладывать в хруще в ремонт и мебель деньги - себя не уважать.
А вообще 100 раз подумайте, прежде чем начать заниматься арендой.
С учетом стоимости ремонта и мебели не такое уж это выгодное дело, аммортизация съедает львиную долю дохода.
Имхо.
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Додано: Суб 30 чер, 2018 15:39
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Додано: Суб 30 чер, 2018 15:50
flyman написав: Долярчик написав: димон написав:
При этом хрущ=котловану с аналогичным метражом, а по аренде 1.5хруща=новостройке
1)... але хрущ, можна здавати в оренду ЗРАЗУ, а з котлованом треба почекати ~ 1,5р.!
2)...хочете сказати, що оренда в новобуді ~ на 50% більша за хрущ???!(з одинаковим ремонтом)
новобуд через 3-5 років стане такою ж вторинкою, і його переваги від оренди зникунть, а гірша локація залишиться:
мурашники без шкіл і садочків, в заторах і мінімум придомової території
Залишаться також більша площа, лічильники на тепло і як мінімум ще років на 30 - кращий стан комунікацій
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Додано: Суб 30 чер, 2018 16:03
l66 написав:Долярчик
В хрущ тяжело найти хороших квартирантов.
Сейчас люди с мало-мальски приличными деньгами стараются снять не в хруще.
Часто спрашивают, есть ли в квартире индивидуальный счетчик тепла.
Вкладывать в хруще в ремонт и мебель деньги - себя не уважать.
А вообще 100 раз подумайте, прежде чем начать заниматься арендой.
С учетом стоимости ремонта и мебели не такое уж это выгодное дело, аммортизация съедает львиную долю дохода.
Имхо.
Зачем тогда вы ищете варианты под аренду?)
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Додано: Суб 30 чер, 2018 16:05
Баксов 300 если мебель докупить
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Додано: Суб 30 чер, 2018 16:15
Kostia написав:
Баксов 300 если мебель докупить
Теплый ламповый хрущик рядом с центральным метро и парком дешевле чем Круша у отстойников ?
Мой мозг отказывается это понимать.
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Додано: Суб 30 чер, 2018 16:22
Kostia написав:
Зачем тогда вы ищете варианты под аренду?)
Я не ищу.
Просто задумываюсь о том, что пора избавиться от старого жилого фонда, в котором настало время делать ремонт и менять мебель. Он сейчас не приносит желаемый доход.
Интересовалась ценами на новостройки, чтобы прикинуть насколько сегодня выгодно такое вложение средств.
А Долярчик, наоборот, стал смотреть в сторону хрущей для аренды.
Востаннє редагувалось l66
в Суб 30 чер, 2018 16:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 30 чер, 2018 16:43
l66 написав: Kostia написав:
Зачем тогда вы ищете варианты под аренду?)
Я не ищу.
Просто задумываюсь о том, что пора избавиться от старого жилого фонда, в котором настало время делать ремонт и менять мебель. Он сейчас не приносит желаемый доход.
А Долярчик наоборот, стал смотреть в сторону хрущей для аренды.
$ у Львові, а там ще є австро та польско шлак....
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Суб 30 чер, 2018 16:49
l66 написав:
А Долярчик наоборот, стал смотреть в сторону хрущей для аренды.
.... Ви все правильно пишете і Я чудово розумію перевагу первинки!.... просто ціни вторинки все більше і більше спокусливо виглядають......(але Я, покищо, ще руками і ногами "за" первинку!)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Суб 30 чер, 2018 16:51
Мух
так, австрійсько/польський шлак...
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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