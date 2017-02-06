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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1464146514661467>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 944
Висота стель
4%
41
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
27
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
198
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
70
Раціональне планування та метраж
16%
147
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
176
Якість будівництва
15%
145
Всього голосів : 944
Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 15:31

Долярчик
В хрущ тяжело найти хороших квартирантов.
Сейчас люди с мало-мальски приличными деньгами стараются снять не в хруще.
Часто спрашивают, есть ли в квартире индивидуальный счетчик тепла.

Вкладывать в хруще в ремонт и мебель деньги - себя не уважать.

А вообще 100 раз подумайте, прежде чем начать заниматься арендой.
С учетом стоимости ремонта и мебели не такое уж это выгодное дело, аммортизация съедает львиную долю дохода.
Имхо.
l66
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 15:39

За сколько можно сдать это: ?
https://www.olx.ua/obyavlenie/1-komnatnaya-studio-bastionnaya-pechersk-IDAMf8A.html#6eb948b354
es77
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 15:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  Долярчик написав:
  димон написав:При этом хрущ=котловану с аналогичным метражом, а по аренде 1.5хруща=новостройке

1)... але хрущ, можна здавати в оренду ЗРАЗУ, а з котлованом треба почекати ~ 1,5р.!
2)...хочете сказати, що оренда в новобуді ~ на 50% більша за хрущ???!(з одинаковим ремонтом)

новобуд через 3-5 років стане такою ж вторинкою, і його переваги від оренди зникунть, а гірша локація залишиться:
мурашники без шкіл і садочків, в заторах і мінімум придомової території
Залишаться також більша площа, лічильники на тепло і як мінімум ще років на 30 - кращий стан комунікацій
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 16:03

  l66 написав:Долярчик
В хрущ тяжело найти хороших квартирантов.
Сейчас люди с мало-мальски приличными деньгами стараются снять не в хруще.
Часто спрашивают, есть ли в квартире индивидуальный счетчик тепла.

Вкладывать в хруще в ремонт и мебель деньги - себя не уважать.

А вообще 100 раз подумайте, прежде чем начать заниматься арендой.
С учетом стоимости ремонта и мебели не такое уж это выгодное дело, аммортизация съедает львиную долю дохода.
Имхо.

Зачем тогда вы ищете варианты под аренду?)
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 16:05

  es77 написав:За сколько можно сдать это: ?
https://www.olx.ua/obyavlenie/1-komnatnaya-studio-bastionnaya-pechersk-IDAMf8A.html#6eb948b354

Баксов 300 если мебель докупить
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 16:15

  Kostia написав:
  es77 написав:За сколько можно сдать это: ?
https://www.olx.ua/obyavlenie/1-komnatnaya-studio-bastionnaya-pechersk-IDAMf8A.html#6eb948b354

Баксов 300 если мебель докупить

Теплый ламповый хрущик рядом с центральным метро и парком дешевле чем Круша у отстойников ?
Мой мозг отказывается это понимать.
es77
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 16:22

  Kostia написав:Зачем тогда вы ищете варианты под аренду?)

Я не ищу.
Просто задумываюсь о том, что пора избавиться от старого жилого фонда, в котором настало время делать ремонт и менять мебель. Он сейчас не приносит желаемый доход.
Интересовалась ценами на новостройки, чтобы прикинуть насколько сегодня выгодно такое вложение средств.

А Долярчик, наоборот, стал смотреть в сторону хрущей для аренды.
Востаннє редагувалось l66 в Суб 30 чер, 2018 16:45, всього редагувалось 1 раз.
l66
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 16:43

  l66 написав:
  Kostia написав:Зачем тогда вы ищете варианты под аренду?)

Я не ищу.
Просто задумываюсь о том, что пора избавиться от старого жилого фонда, в котором настало время делать ремонт и менять мебель. Он сейчас не приносит желаемый доход.
А Долярчик наоборот, стал смотреть в сторону хрущей для аренды.

$ у Львові, а там ще є австро та польско шлак.... :D
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 16:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  l66 написав:А Долярчик наоборот, стал смотреть в сторону хрущей для аренды.

.... Ви все правильно пишете і Я чудово розумію перевагу первинки!.... просто ціни вторинки все більше і більше спокусливо виглядають......(але Я, покищо, ще руками і ногами "за" первинку!)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 16:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Мух
так, австрійсько/польський шлак...
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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