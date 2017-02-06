RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1465146614671468>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 944
Висота стель
4%
41
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
27
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
198
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
70
Раціональне планування та метраж
16%
147
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
176
Якість будівництва
15%
145
Всього голосів : 944
Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 17:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кому работу?Зображення
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18761
З нами з: 20.04.08
Подякував: 352 раз.
Подякували: 442 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 18:11

Зображення
Всё IMHO
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5719
З нами з: 18.04.15
Подякував: 3713 раз.
Подякували: 1186 раз.
 
Профіль
1
1
2
Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 18:35

  Долярчик написав:... ну то на скільки(тисячу-дві) різниця в одинаковому локейшині з одинаковим ремонтом між первинкою і вторинкою 80-тих?!

Можно было бы написать длинный пост про сегментацию, разные варианты хрущей и разные сегменты новостроек. Не буду напрягать людей.
Просто напишу, что вы пытаетесь сравнить не сравнимое. У нас по бедности ремонт и обстановка может стоить столько же, сколько квартира. Особенно в провинции, к которой можно отнести и Львов. Поэтому нет сопоставимых вариантов. Чтобы были похожие планировки, ремонты локации. Разве что эконом однушка в Патриотике с ремонтом от застройщика и советская вторичка сопоставимой площади на ПОХе с ремонтом 80-90-х. Цена будет примерно одинаковая.
Второе это то, что формула цены аренды складывается из двух составляющих. Доход от бетона и доход от ремонта. По моим ощущениям это выглядит так
стоимость убитой квартиры, умноженная на 1,05 плюс стоимость ремонта, мебели, техники, умноженная на 1,25.
Vlad442
 
Повідомлень: 4422
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 608 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 18:44

  l66 написав:
  Kostia написав:Зачем тогда вы ищете варианты под аренду?)

Я не ищу.
Просто задумываюсь о том, что пора избавиться от старого жилого фонда, в котором настало время делать ремонт и менять мебель. Он сейчас не приносит желаемый доход.
Интересовалась ценами на новостройки, чтобы прикинуть насколько сегодня выгодно такое вложение средств.

А Долярчик, наоборот, стал смотреть в сторону хрущей для аренды.

Это нужно было делать вчера. В идеале в 14-ом. Сейчас ситуация выровнялась. Может даже маятник качнулся в обратную сторону. Я думал над тем, что может стоит выйти из вторички и вложиться в котлованы, но проанализировав цены и тенденции, понял, что не стоит.
Вторичка стоит копейки, но дает очень хорошую рентабельность аренды при нулевых рисках. Новострой, по мере постройки, сейчас приносит плюс-минус те же 10% годовых при несопоставимо больших рисках.
Если я вдруг решу продолжить вкладываться в недвижимость, я как раз буду покупать недооцененные хрущи в приличных спальниках, делать косметику и получать окупаемость в 7-8 лет. К сожалению выхватить хороший вариант в другом городе невозможно, так как процессом покупки нужно вплотную заниматься, а покупать у себя я бы не хотел в силу ментальных и геополитических причин. Слишком много ватников.
Vlad442
 
Повідомлень: 4422
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 608 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 18:58

воздвиженка

https://www.skypixel.com/photos/vozdvizhenka
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3827
З нами з: 05.06.16
Подякував: 203 раз.
Подякували: 464 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 18:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Оранжевый-хит сезона написав:смотрите на сайте Голосеевской РДА когда адреса появятся... тогда можем и накатить по 50 за ваш успех

Я уже спрашивал. Есть в Киеве хоть один дом, который имеет сертификат ГАСКа, но не имеет адреса?
Vlad442
 
Повідомлень: 4422
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 608 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 19:44

  es77 написав:
  Kostia написав:
  es77 написав:За сколько можно сдать это: ?
https://www.olx.ua/obyavlenie/1-komnatnaya-studio-bastionnaya-pechersk-IDAMf8A.html#6eb948b354

Баксов 300 если мебель докупить

Теплый ламповый хрущик рядом с центральным метро и парком дешевле чем Круша у отстойников ?
Мой мозг отказывается это понимать.

А вы верите в крушу дороже?) я написал цену за которую сразу уйдёт аренда, тем более это квартира без спальни
Kostia
 
Повідомлень: 682
З нами з: 02.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 19:44

  l66 написав:
  Kostia написав:Зачем тогда вы ищете варианты под аренду?)

Я не ищу.
Просто задумываюсь о том, что пора избавиться от старого жилого фонда, в котором настало время делать ремонт и менять мебель. Он сейчас не приносит желаемый доход.
Интересовалась ценами на новостройки, чтобы прикинуть насколько сегодня выгодно такое вложение средств.

А Долярчик, наоборот, стал смотреть в сторону хрущей для аренды.

Зачем вам аренда? Это не прибыльный бизнес по вашему)
Kostia
 
Повідомлень: 682
З нами з: 02.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 19:55

  Vlad442 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:смотрите на сайте Голосеевской РДА когда адреса появятся... тогда можем и накатить по 50 за ваш успех

Я уже спрашивал. Есть в Киеве хоть один дом, который имеет сертификат ГАСКа, но не имеет адреса?

я уже отвечал.... ТАКИХ ДОМОВ МНОГО!!!
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18761
З нами з: 20.04.08
Подякував: 352 раз.
Подякували: 442 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 20:01

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Vlad442 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:смотрите на сайте Голосеевской РДА когда адреса появятся... тогда можем и накатить по 50 за ваш успех

Я уже спрашивал. Есть в Киеве хоть один дом, который имеет сертификат ГАСКа, но не имеет адреса?

я уже отвечал.... ТАКИХ ДОМОВ МНОГО!!!

Да, отвечали, но хоть один пример. Поделки Войцеховского не имеют сертификата, если вы их имели в виду.
Vlad442
 
Повідомлень: 4422
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 608 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1465146614671468>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1082, 1083, 1084
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10839 1979539
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 чер, 2018 12:04
Первый
Как вывести деньги за рубеж после продажи квартиры в Киеве 1 ... 9, 10, 11
likarinfo » П'ят 13 бер, 2015 11:30
106 86089
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 20:54
rjkz
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 24678
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (7506)
30.06.2018 21:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.