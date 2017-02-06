Додано: Суб 30 чер, 2018 18:44

l66 написав: Kostia написав: Зачем тогда вы ищете варианты под аренду?) Зачем тогда вы ищете варианты под аренду?)

Я не ищу.

Просто задумываюсь о том, что пора избавиться от старого жилого фонда, в котором настало время делать ремонт и менять мебель. Он сейчас не приносит желаемый доход.

Интересовалась ценами на новостройки, чтобы прикинуть насколько сегодня выгодно такое вложение средств.



А Долярчик, наоборот, стал смотреть в сторону хрущей для аренды. Я не ищу.Просто задумываюсь о том, что пора избавиться от старого жилого фонда, в котором настало время делать ремонт и менять мебель. Он сейчас не приносит желаемый доход.Интересовалась ценами на новостройки, чтобы прикинуть насколько сегодня выгодно такое вложение средств.А Долярчик, наоборот, стал смотреть в сторону хрущей для аренды.

Это нужно было делать вчера. В идеале в 14-ом. Сейчас ситуация выровнялась. Может даже маятник качнулся в обратную сторону. Я думал над тем, что может стоит выйти из вторички и вложиться в котлованы, но проанализировав цены и тенденции, понял, что не стоит.Вторичка стоит копейки, но дает очень хорошую рентабельность аренды при нулевых рисках. Новострой, по мере постройки, сейчас приносит плюс-минус те же 10% годовых при несопоставимо больших рисках.Если я вдруг решу продолжить вкладываться в недвижимость, я как раз буду покупать недооцененные хрущи в приличных спальниках, делать косметику и получать окупаемость в 7-8 лет. К сожалению выхватить хороший вариант в другом городе невозможно, так как процессом покупки нужно вплотную заниматься, а покупать у себя я бы не хотел в силу ментальных и геополитических причин. Слишком много ватников.