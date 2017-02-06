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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 30 чер, 2018 18:11
Всё IMHO
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Вкладчик1234
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Додано: Суб 30 чер, 2018 18:35
Долярчик написав:
... ну то на скільки(тисячу-дві) різниця в одинаковому локейшині з одинаковим ремонтом між первинкою і вторинкою 80-тих?!
Можно было бы написать длинный пост про сегментацию, разные варианты хрущей и разные сегменты новостроек. Не буду напрягать людей.
Просто напишу, что вы пытаетесь сравнить не сравнимое. У нас по бедности ремонт и обстановка может стоить столько же, сколько квартира. Особенно в провинции, к которой можно отнести и Львов. Поэтому нет сопоставимых вариантов. Чтобы были похожие планировки, ремонты локации. Разве что эконом однушка в Патриотике с ремонтом от застройщика и советская вторичка сопоставимой площади на ПОХе с ремонтом 80-90-х. Цена будет примерно одинаковая.
Второе это то, что формула цены аренды складывается из двух составляющих. Доход от бетона и доход от ремонта. По моим ощущениям это выглядит так
стоимость убитой квартиры, умноженная на 1,05 плюс стоимость ремонта, мебели, техники, умноженная на 1,25.
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Vlad442
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Додано: Суб 30 чер, 2018 18:44
l66 написав: Kostia написав:
Зачем тогда вы ищете варианты под аренду?)
Я не ищу.
Просто задумываюсь о том, что пора избавиться от старого жилого фонда, в котором настало время делать ремонт и менять мебель. Он сейчас не приносит желаемый доход.
Интересовалась ценами на новостройки, чтобы прикинуть насколько сегодня выгодно такое вложение средств.
А Долярчик, наоборот, стал смотреть в сторону хрущей для аренды.
Это нужно было делать вчера. В идеале в 14-ом. Сейчас ситуация выровнялась. Может даже маятник качнулся в обратную сторону. Я думал над тем, что может стоит выйти из вторички и вложиться в котлованы, но проанализировав цены и тенденции, понял, что не стоит.
Вторичка стоит копейки, но дает очень хорошую рентабельность аренды при нулевых рисках. Новострой, по мере постройки, сейчас приносит плюс-минус те же 10% годовых при несопоставимо больших рисках.
Если я вдруг решу продолжить вкладываться в недвижимость, я как раз буду покупать недооцененные хрущи в приличных спальниках, делать косметику и получать окупаемость в 7-8 лет. К сожалению выхватить хороший вариант в другом городе невозможно, так как процессом покупки нужно вплотную заниматься, а покупать у себя я бы не хотел в силу ментальных и геополитических причин. Слишком много ватников.
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Vlad442
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Додано: Суб 30 чер, 2018 18:58
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Суб 30 чер, 2018 18:58
Оранжевый-хит сезона написав:
смотрите на сайте Голосеевской РДА когда адреса появятся... тогда можем и накатить по 50 за ваш успех
Я уже спрашивал. Есть в Киеве хоть один дом, который имеет сертификат ГАСКа, но не имеет адреса?
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Vlad442
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Додано: Суб 30 чер, 2018 19:44
es77 написав: Kostia написав:
Баксов 300 если мебель докупить
Теплый ламповый хрущик рядом с центральным метро и парком дешевле чем Круша у отстойников ?
Мой мозг отказывается это понимать.
А вы верите в крушу дороже?) я написал цену за которую сразу уйдёт аренда, тем более это квартира без спальни
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Kostia
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Додано: Суб 30 чер, 2018 19:44
l66 написав: Kostia написав:
Зачем тогда вы ищете варианты под аренду?)
Я не ищу.
Просто задумываюсь о том, что пора избавиться от старого жилого фонда, в котором настало время делать ремонт и менять мебель. Он сейчас не приносит желаемый доход.
Интересовалась ценами на новостройки, чтобы прикинуть насколько сегодня выгодно такое вложение средств.
А Долярчик, наоборот, стал смотреть в сторону хрущей для аренды.
Зачем вам аренда? Это не прибыльный бизнес по вашему)
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Kostia
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Додано: Суб 30 чер, 2018 19:55
Vlad442 написав: Оранжевый-хит сезона написав:
смотрите на сайте Голосеевской РДА когда адреса появятся... тогда можем и накатить по 50 за ваш успех
Я уже спрашивал. Есть в Киеве хоть один дом, который имеет сертификат ГАСКа, но не имеет адреса?
я уже отвечал.... ТАКИХ ДОМОВ МНОГО!!!
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Суб 30 чер, 2018 20:01
Оранжевый-хит сезона написав: Vlad442 написав: Оранжевый-хит сезона написав:
смотрите на сайте Голосеевской РДА когда адреса появятся... тогда можем и накатить по 50 за ваш успех
Я уже спрашивал. Есть в Киеве хоть один дом, который имеет сертификат ГАСКа, но не имеет адреса?
я уже отвечал.... ТАКИХ ДОМОВ МНОГО!!!
Да, отвечали, но хоть один пример. Поделки Войцеховского не имеют сертификата, если вы их имели в виду.
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Vlad442
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