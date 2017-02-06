Додано: Суб 30 чер, 2018 21:31

l66 написав: Kostia написав: Зачем вам аренда? Это не прибыльный бизнес по вашему) Зачем вам аренда? Это не прибыльный бизнес по вашему)

Аренду вообще сложно назвать бизнесом)

Это всего-лишь небольшой дополнительный доход.

Ну и как бы диверсификация активов) Аренду вообще сложно назвать бизнесом)Это всего-лишь небольшой дополнительный доход.Ну и как бы диверсификация активов)

Да, аренда в украинских условиях- это не бизнес, так как не предполагает тиражирования с помощью кредитов. Квартиранты не способны погасить за Вас ипотеку из-за конских процентов. Бизнес только тогда является бизнесом, когда способен погасить кредит вместе с процентами и соответственно за счет кредитов может тиражироваться до бесконечности. А покупать недвижимость полностью за свои деньги и сдавать, это больше похоже на мазохизм, проще воспользоваться депозитами и валютными качелями. Хотя я, если бы видел возможность роста цены на недвижимость в 20% годовых вложился бы в нее и вселил бы туда квартирантов. Через пять лет, когда цена на недвижимость достигла бы пика, без сожаления сбросил бы ее и получил свои 100% прибыли плюс прибыль от квартирантов. На падающем или стагнирующем рынке вкладываться полностью за свои деньги нет смысла. Деньги квартирантов могут даже не покрыть потерю цены самой недвижимости, я уже не говорю о том, как тяжело продать квартиру на падающем рынке.