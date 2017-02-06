Аренда жилой недвижимости это не столько бизнес, сколько попытки сохранить заработанное с адекватной индексацией.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 30 чер, 2018 20:02
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Суб 30 чер, 2018 20:07
Додано: Суб 30 чер, 2018 20:36
Приведу пример.
Пусть Вы с аренды квартиры имеете 300$/мес.
Налоги и аммортизационные расходы учитывать не будем.
За год это 3600 $.
За эти деньги, то есть за годовой доход, можно всего лишь съездить с семьей в отпуск на отдых. И то не в любую страну, так как сумма маловата.
Сомнительно это называть бизнесом)
Додано: Суб 30 чер, 2018 20:47
это потому что страна в заднице...
Додано: Суб 30 чер, 2018 20:59
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Так а какой бизнес с такой же капитализацией и отсутствием необходимости ежедневного участия вам даст больше?
Если такой есть вообще
Додано: Суб 30 чер, 2018 21:03
Новострой.
Додано: Суб 30 чер, 2018 21:10
Сонячна електростанція
Всім процвітання!
Додано: Суб 30 чер, 2018 21:31
Да, аренда в украинских условиях- это не бизнес, так как не предполагает тиражирования с помощью кредитов. Квартиранты не способны погасить за Вас ипотеку из-за конских процентов. Бизнес только тогда является бизнесом, когда способен погасить кредит вместе с процентами и соответственно за счет кредитов может тиражироваться до бесконечности. А покупать недвижимость полностью за свои деньги и сдавать, это больше похоже на мазохизм, проще воспользоваться депозитами и валютными качелями. Хотя я, если бы видел возможность роста цены на недвижимость в 20% годовых вложился бы в нее и вселил бы туда квартирантов. Через пять лет, когда цена на недвижимость достигла бы пика, без сожаления сбросил бы ее и получил свои 100% прибыли плюс прибыль от квартирантов. На падающем или стагнирующем рынке вкладываться полностью за свои деньги нет смысла. Деньги квартирантов могут даже не покрыть потерю цены самой недвижимости, я уже не говорю о том, как тяжело продать квартиру на падающем рынке.
Додано: Суб 30 чер, 2018 22:09
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+1
....Я цим питанням вже роками тут всі пороги оббиваю і майже, всіх друзів цим питанням дістаю ......і крім банальних відповідей крипта/біржі/акції і т.п. - нічого путнього ще не почув (там же ризики втратити все - скажені!!!)
....так що нерухомість, покищо, форевер! (так, тут теж купа ризиків, але - вони М"ЯКШІ!!!)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Суб 30 чер, 2018 22:16
Рассуждения так себе.
Тогда можно сказать - недвижимость это вообще не вложение, потому что с продажи старой однушки вы не сможете купить даже хорошую машину.
Бизнес не зависит от суммы, это осуществление предпринимательской деятельности на свой страх и риск для получения дохода.
Сколько в бизнесе деятельности, настолько он и бизнес.
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