Додано: Суб 30 чер, 2018 22:24

барабашов написав: Там прибыль поболе - при вложении 32кОйро прибыль 200кгрн год. Больше не купят за бюджетные ср-ва. Правда можно Теслу и Лмф на шару запитать.Плюс стабильно раз в год будет лететь инвертор - от 30кгрн ремонт с печатью стоит. И вроде выгорают батареи за 7 лет(не в курсе)

Но это хорошо если живёшь за городом, на Владимирской горке или Круглоуниверситетской на балконе эту конструкцию не притулишь, 120-150 м кв. она.

Но в селе можно каждому строению дать адрес и на сарае, баньке, летней кухне и собачьей будке с биллиардной втулить по батарее. И тогда будешь в шакаладе не меньше Пэцьки(масштабируем бизнес).

Как то так.









с монтажом оборудование норм уровня в районе 1000$ за квт, рэс покупает излишки по 4,5 грн/квт до 2030 года, окупаемость лет 5-7 с монтажом оборудование норм уровня в районе 1000$ за квт, рэс покупает излишки по 4,5 грн/квт до 2030 года, окупаемость лет 5-7

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.