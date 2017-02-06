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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1467146814691470>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 944
Висота стель
4%
41
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
27
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
198
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
70
Раціональне планування та метраж
16%
147
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
176
Якість будівництва
15%
145
Всього голосів : 944
Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 22:17

  Первый написав:
  Faceless написав:
l66 написав:Приведу пример.
Пусть Вы с аренды квартиры имеете 300$/мес.
Налоги и аммортизационные расходы учитывать не будем.
За год это 3600 $.

За эти деньги, то есть за годовой доход, можно всего лишь съездить с семьей в отпуск на отдых. И то не в любую страну, так как сумма маловата.

Сомнительно это называть бизнесом)
Так а какой бизнес с такой же капитализацией и отсутствием необходимости ежедневного участия вам даст больше?
Если такой есть вообще

Сонячна електростанція :shock:

Там прибыль поболе - при вложении 32кОйро прибыль 200кгрн год. Больше не купят за бюджетные ср-ва. Правда можно Теслу и Лмф на шару запитать.Плюс стабильно раз в год будет лететь инвертор - от 30кгрн ремонт с печатью стоит. И вроде выгорают батареи за 7 лет(не в курсе)
Но это хорошо если живёшь за городом, на Владимирской горке или Круглоуниверситетской на балконе эту конструкцию не притулишь, 120-150 м кв. она.
Но в селе можно каждому строению дать адрес и на сарае, баньке, летней кухне и собачьей будке с биллиардной втулить по батарее. И тогда будешь в шакаладе не меньше Пэцьки(масштабируем бизнес).
Как то так.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 22:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

барабашов написав:Там прибыль поболе - при вложении 32кОйро прибыль 200кгрн год. Больше не купят за бюджетные ср-ва. Правда можно Теслу и Лмф на шару запитать.Плюс стабильно раз в год будет лететь инвертор - от 30кгрн ремонт с печатью стоит. И вроде выгорают батареи за 7 лет(не в курсе)
Но это хорошо если живёшь за городом, на Владимирской горке или Круглоуниверситетской на балконе эту конструкцию не притулишь, 120-150 м кв. она.
Но в селе можно каждому строению дать адрес и на сарае, баньке, летней кухне и собачьей будке с биллиардной втулить по батарее. И тогда будешь в шакаладе не меньше Пэцьки(масштабируем бизнес).
Как то так.


Зображення
Зображення

с монтажом оборудование норм уровня в районе 1000$ за квт, рэс покупает излишки по 4,5 грн/квт до 2030 года, окупаемость лет 5-7
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 22:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Во Львов поверил самый крупный инвест фонд мира
https://ain.ua/2018/06/30/chem-brookfield-zanimaetsya

Так что недвига Львова будет догонять недвига Киева
Loft
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 22:36

  Дядюшка Скрудж написав:
  l66 написав:
  Kostia написав:Зачем вам аренда? Это не прибыльный бизнес по вашему)

Аренду вообще сложно назвать бизнесом)
Это всего-лишь небольшой дополнительный доход.
Ну и как бы диверсификация активов) :wink:

Да, аренда в украинских условиях- это не бизнес, так как не предполагает тиражирования с помощью кредитов. Квартиранты не способны погасить за Вас ипотеку из-за конских процентов. Бизнес только тогда является бизнесом, когда способен погасить кредит вместе с процентами и соответственно за счет кредитов может тиражироваться до бесконечности. А покупать недвижимость полностью за свои деньги и сдавать, это больше похоже на мазохизм, проще воспользоваться депозитами и валютными качелями. Хотя я, если бы видел возможность роста цены на недвижимость в 20% годовых вложился бы в нее и вселил бы туда квартирантов. Через пять лет, когда цена на недвижимость достигла бы пика, без сожаления сбросил бы ее и получил свои 100% прибыли плюс прибыль от квартирантов. На падающем или стагнирующем рынке вкладываться полностью за свои деньги нет смысла. Деньги квартирантов могут даже не покрыть потерю цены самой недвижимости, я уже не говорю о том, как тяжело продать квартиру на падающем рынке.

это не бизнес, это пенсионный фонд
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 23:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

статья https://kf.expert/blog/kak-izmenitsya-r ... rbes_lookl
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 05:02

  Vlad442 написав:Сколько в бизнесе деятельности, настолько он и бизнес.

Деятельности немного, так что буду считать аренду получением ренты с капитала.
Савченко Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 05:05

  kingkongovets написав:
барабашов написав: при вложении 32кОйро прибыль 200кгрн год. раз в год будет лететь инвертор - от 30кгрн ремонт с печатью стоит. И вроде выгорают батареи за 7 лет(не в курсе)
рэс покупает излишки по 4,5 грн/квт до 2030 года, окупаемость лет 5-7

Если барабашов прав насчет деградации, через 7 лет будет ноль или около того.
Савченко Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 07:23

  es77 написав:За сколько можно сдать это: ?
https://www.olx.ua/obyavlenie/1-komnatnaya-studio-bastionnaya-pechersk-IDAMf8A.html#6eb948b354

Я не берусь оценивать за сколько это можно сдать.
Но в объявлении умилило вот это:
"Возле дома расположены несколько школ и детский сад.
Во дворе - детская площадка."
Как можно жить на кухне семье с детьми?
В квартире всего лишь 30 м2 и нет комнаты.

Но для аренды холостякам вполне годится.
По мне - это хороший вариант для посуточной аренды.
l66
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 07:53

Рожевоокулярним фейслесарям: ukrainskoy-tamozhne-ili-kak-na-samom-dele.html.
і ще: Економічна політика України настільки безглузда, що Японію чи Сінгапур вона б вже вбила

http://uainfo.org/blognews/1530389486-e ... oniyu.html
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 08:22

  Frant написав:Економічна політика України настільки безглузда, що Японію чи Сінгапур вона б вже вбила

http://uainfo.org/blognews/1530389486-e ... oniyu.html

Так оно и есть)
Например.
Тратятся государственные деньги на помощь при рождении ребенка, детские поликлиники, дошкольные учреждения, школы, госзаказ в Университете.
И это правильно. Нация должна быть здорова и образована.

Это немалые деньги в масштабах страны.
А потом выращенные кадры работоспособного возраста уезжают за границу.
Вопрос: зачем налогоплательщики потратили на этот ресурс деньги?

Но это не тема данной ветки)
l66
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