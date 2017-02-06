Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:новобуд через 3-5 років стане такою ж вторинкою, і його переваги від оренди зникунть, а гірша локація залишиться: мурашники без шкіл і садочків, в заторах і мінімум придомової території
Прошу не упоминать о придомовой территории хрущей, как о преимуществе по известным причинам. Иначе начну постить фотки этой "придомовой территории". Еще хуже будет, если начну постить фотки: придомовая "мурашников" vs придомовая хрущей.
Посмотрел пару обьяв хрущей. Почему то особенно педалируется " В подъезде сделан ремонт , не Воняет !" Фоточка сделал ремонт.
Дом в хорошем состоянии
Комнату можно снять за 1950 грн. БОЛЬШАЯ.
А, да. Всем доброе УТРО:-)
Ейру и ко - мотивация лучше работать и не жужжать. Захару с мухой и ко - подумать и готовить бабло на ремонт.