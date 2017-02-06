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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1467146814691470

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 944
Висота стель
4%
41
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
27
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
198
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
70
Раціональне планування та метраж
16%
147
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
176
Якість будівництва
15%
145
Всього голосів : 944
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 08:23

  Frant написав:Рожевоокулярним фейслесарям: ukrainskoy-tamozhne-ili-kak-na-samom-dele.html.
і ще: Економічна політика України настільки безглузда, що Японію чи Сінгапур вона б вже вбила

http://uainfo.org/blognews/1530389486-e ... oniyu.html

Делать перепост высеров членов Радикальной Партии Олежи Ляшка - это зашквар.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 08:59

  airmax78 написав:
  Frant написав:Рожевоокулярним фейслесарям: ukrainskoy-tamozhne-ili-kak-na-samom-dele.html.
і ще: Економічна політика України настільки безглузда, що Японію чи Сінгапур вона б вже вбила

http://uainfo.org/blognews/1530389486-e ... oniyu.html

Делать перепост высеров членов Радикальной Партии Олежи Ляшка - это зашквар.

Як не дивно, проте навіть у "радикалів" на чолі з педерастом інколи виникають слушні думки щодо "успішності" укро-економіки.

До речі, домік.уа й далі малює зниження цін Кржн. А рожевоокулярники тупо мовчать. Бензин закінчився у блазнів????
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 09:20

  Frant написав:
  airmax78 написав:
  Frant написав:Рожевоокулярним фейслесарям: ukrainskoy-tamozhne-ili-kak-na-samom-dele.html.
і ще: Економічна політика України настільки безглузда, що Японію чи Сінгапур вона б вже вбила

http://uainfo.org/blognews/1530389486-e ... oniyu.html

Делать перепост высеров членов Радикальной Партии Олежи Ляшка - это зашквар.

Як не дивно, проте навіть у "радикалів" на чолі з педерастом інколи виникають слушні думки щодо "успішності" укро-економіки.

До речі, домік.уа й далі малює зниження цін Кржн. А рожевоокулярники тупо мовчать. Бензин закінчився у блазнів????

без апроксимации уже рост, так что пара недель и график развернётся.... как я и говорил.... на пол года рист гарантирован
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 09:25

  airmax78 написав:
  flyman написав:новобуд через 3-5 років стане такою ж вторинкою, і його переваги від оренди зникунть, а гірша локація залишиться:
мурашники без шкіл і садочків, в заторах і мінімум придомової території

Прошу не упоминать о придомовой территории хрущей, как о преимуществе по известным причинам. Иначе начну постить фотки этой "придомовой территории". Еще хуже будет, если начну постить фотки: придомовая "мурашников" vs придомовая хрущей.


Посмотрел пару обьяв хрущей. Почему то особенно педалируется "
В подъезде сделан ремонт , не Воняет !"
Фоточка сделал ремонт.


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Дом в хорошем состоянии

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Комнату можно снять за 1950 грн. БОЛЬШАЯ.

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А, да. Всем доброе УТРО:-)

Ейру и ко - мотивация лучше работать и не жужжать. Захару с мухой и ко - подумать и готовить бабло на ремонт.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 09:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Никто не пройдет мимо такого шедевра, никто не останется равнодушным от такой красоты. Так и тянет присесть на скамеечку возле подъезда...

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И всего 38 куе за 40 квадратов. Ну разве может ТАКОЕ ДЕШЕВЕТЬ? ТОКА РІСТ!!!!
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 09:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Никто не пройдет мимо такого шедевра, никто не останется равнодушным от такой красоты. Так и тянет присесть на скамеечку возле подъезда...

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Сори, Не вложил. "Парадное чистое, без запахов".
Всім процвітання!
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