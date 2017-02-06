Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
l66 написав:Приведу пример. Пусть Вы с аренды квартиры имеете 300$/мес. Налоги и аммортизационные расходы учитывать не будем. За год это 3600 $.
За эти деньги, то есть за годовой доход, можно всего лишь съездить с семьей в отпуск на отдых. И то не в любую страну, так как сумма маловата.
Сомнительно это называть бизнесом)
Так а какой бизнес с такой же капитализацией и отсутствием необходимости ежедневного участия вам даст больше? Если такой есть вообще
Сонячна електростанція
Там прибыль поболе - при вложении 32кОйро прибыль 200кгрн год. Больше не купят за бюджетные ср-ва. Правда можно Теслу и Лмф на шару запитать.Плюс стабильно раз в год будет лететь инвертор - от 30кгрн ремонт с печатью стоит. И вроде выгорают батареи за 7 лет(не в курсе) Но это хорошо если живёшь за городом, на Владимирской горке или Круглоуниверситетской на балконе эту конструкцию не притулишь, 120-150 м кв. она. Но в селе можно каждому строению дать адрес и на сарае, баньке, летней кухне и собачьей будке с биллиардной втулить по батарее. И тогда будешь в шакаладе не меньше Пэцьки(масштабируем бизнес). Как то так.
барабашов написав:Там прибыль поболе - при вложении 32кОйро прибыль 200кгрн год. Больше не купят за бюджетные ср-ва. Правда можно Теслу и Лмф на шару запитать.Плюс стабильно раз в год будет лететь инвертор - от 30кгрн ремонт с печатью стоит. И вроде выгорают батареи за 7 лет(не в курсе) Но это хорошо если живёшь за городом, на Владимирской горке или Круглоуниверситетской на балконе эту конструкцию не притулишь, 120-150 м кв. она. Но в селе можно каждому строению дать адрес и на сарае, баньке, летней кухне и собачьей будке с биллиардной втулить по батарее. И тогда будешь в шакаладе не меньше Пэцьки(масштабируем бизнес). Как то так.
с монтажом оборудование норм уровня в районе 1000$ за квт, рэс покупает излишки по 4,5 грн/квт до 2030 года, окупаемость лет 5-7
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Kostia написав:Зачем вам аренда? Это не прибыльный бизнес по вашему)
Аренду вообще сложно назвать бизнесом) Это всего-лишь небольшой дополнительный доход. Ну и как бы диверсификация активов)
Да, аренда в украинских условиях- это не бизнес, так как не предполагает тиражирования с помощью кредитов. Квартиранты не способны погасить за Вас ипотеку из-за конских процентов. Бизнес только тогда является бизнесом, когда способен погасить кредит вместе с процентами и соответственно за счет кредитов может тиражироваться до бесконечности. А покупать недвижимость полностью за свои деньги и сдавать, это больше похоже на мазохизм, проще воспользоваться депозитами и валютными качелями. Хотя я, если бы видел возможность роста цены на недвижимость в 20% годовых вложился бы в нее и вселил бы туда квартирантов. Через пять лет, когда цена на недвижимость достигла бы пика, без сожаления сбросил бы ее и получил свои 100% прибыли плюс прибыль от квартирантов. На падающем или стагнирующем рынке вкладываться полностью за свои деньги нет смысла. Деньги квартирантов могут даже не покрыть потерю цены самой недвижимости, я уже не говорю о том, как тяжело продать квартиру на падающем рынке.
Я не берусь оценивать за сколько это можно сдать. Но в объявлении умилило вот это: "Возле дома расположены несколько школ и детский сад. Во дворе - детская площадка." Как можно жить на кухне семье с детьми? В квартире всего лишь 30 м2 и нет комнаты.
Но для аренды холостякам вполне годится. По мне - это хороший вариант для посуточной аренды.
flyman написав:новобуд через 3-5 років стане такою ж вторинкою, і його переваги від оренди зникунть, а гірша локація залишиться: мурашники без шкіл і садочків, в заторах і мінімум придомової території
Прошу не упоминать о придомовой территории хрущей, как о преимуществе по известным причинам. Иначе начну постить фотки этой "придомовой территории". Еще хуже будет, если начну постить фотки: придомовая "мурашников" vs придомовая хрущей.
Посмотрел пару обьяв хрущей. Почему то особенно педалируется " В подъезде сделан ремонт , не Воняет !" Фоточка сделал ремонт.
Дом в хорошем состоянии
Комнату можно снять за 1950 грн. БОЛЬШАЯ.
А, да. Всем доброе УТРО:-)
Ейру и ко - мотивация лучше работать и не жужжать. Захару с мухой и ко - подумать и готовить бабло на ремонт.