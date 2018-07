Додано: Нед 01 лип, 2018 09:56

Первый написав: Блин расстроился. Почему то не видел в обьявлениях цп, бф и других скворечников опций чистое парадное и без запахов. Наверное там грязно и воняет. Так и думал... Блин расстроился. Почему то не видел в обьявлениях цп, бф и других скворечников опций чистое парадное и без запахов. Наверное там грязно и воняет. Так и думал...



слушьте, уже давно не смешно сравнивать цп и бф (меньше 1% от общего числа новостроек) с самыми убитыми хрущами

вам нарыть фоток дворов из гетто говностроев, запаркованных авто по ноздри? очередей на лифт в часы пик? пробок на выезд из двора?

"придомовые территории" с детскими площадками, выкрашенные в ядовитые цвета на крышах стилобатов лучше чем дворы советских спальников? серьезно?)

вы пробовали жить с окнами, выходящими в стену многоэтажного дома? депрессуха гарантирована, поверьте

