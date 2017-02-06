Сори, Не вложил. "Парадное чистое, без запахов".
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Додано: Нед 01 лип, 2018 09:42
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Никто не пройдет мимо такого шедевра, никто не останется равнодушным от такой красоты. Так и тянет присесть на скамеечку возле подъезда...
Сори, Не вложил. "Парадное чистое, без запахов".
Всім процвітання!
Додано: Нед 01 лип, 2018 09:48
Блин расстроился. Почему то не видел в обьявлениях цп, бф, ричмонде и других скворечников опций " чистое парадное" и "парадное без запахов". Наверное там грязно и воняет. Так и думал...
Всім процвітання!
Додано: Нед 01 лип, 2018 09:56
слушьте, уже давно не смешно сравнивать цп и бф (меньше 1% от общего числа новостроек) с самыми убитыми хрущами
вам нарыть фоток дворов из гетто говностроев, запаркованных авто по ноздри? очередей на лифт в часы пик? пробок на выезд из двора?
"придомовые территории" с детскими площадками, выкрашенные в ядовитые цвета на крышах стилобатов лучше чем дворы советских спальников? серьезно?)
вы пробовали жить с окнами, выходящими в стену многоэтажного дома? депрессуха гарантирована, поверьте
давайте все же оставаться адекватными и сравнивать сравнимое, мир не черно-белый, в нем очень много нюансов и оттенков серого
Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 01 лип, 2018 10:05, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Нед 01 лип, 2018 10:05
Доброе утро!:-)
Если не заметили, Я привел аргументацию на пост Ейра.
Можете соглашатся, можете не соглашатся.
Но басни о супер придомовой территории хрущей меня утомили.
Зи. А че Вам не нравится? В обьяве сказано як це супер! Рука художника! Такое ощущение че Ниче не понимаете в исскустве.
Всім процвітання!
Додано: Нед 01 лип, 2018 10:14
kingkongovets
+100500
Последних года полтора джентльмены вошли в образ застройщиков и пытаются сравнить новострой с новостроем. Но жизнь суровая штука, в ней все имеет свою цену. Авто, приобретенное в салоне теряет при выезде 20% цены, это даже не МБА, это учебник для школ. Самое прекрасное - это менталитет новоселов и гарантии украинских застройщиков, когда покупка новостроя с видом на... буквально через 3-4 года превращается в жесткий б.у. с видом на новострой!
Додано: Нед 01 лип, 2018 10:14
доброе)
я заметил, но эйр - слегонца оторванный от жизни перфекционист-мечтатель, между прочим живущий сейчас в точно таком же дворе, несмотря на декларируемую им постоянно нетерпипость)
есть куча исследований, доказывающих, шо в районах массовой многоэтажной застройки психика (а особенно детская) деформируется не в лучшую сторону,
поначалу жильцы новостроек, пребывая в эйфории от новоселья и окружающей чистоты и новизны, заботятся о мопах и придомовых территориях, но теория разбитых окон не вчера доказана - все это до поры до времени
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Нед 01 лип, 2018 10:25
Додано: Нед 01 лип, 2018 10:26
Додано: Нед 01 лип, 2018 10:28
У меня сейчас очень очень неплохой двор. Но я не могу выложить его фотку, как грит Реус: по ней легко будет идентифицировать дом.
PS Аргумент об отличной придомовой хрущей и сталинок, в самом деле, не выдерживает критики в большинстве случаев. Состояние придомовой там такое-же, как и состояние коммуникаций, домов и подъездов. Иногда, даже, хуже (как в том дворе в Одессе, фотки из которого я постил).
Додано: Нед 01 лип, 2018 10:32
тогда вы сами себе противоречите)
шо и требовалось доказать
об "отличной придомовой территории хрущей и сталинок" никто не говорил, не передергивайте
Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 01 лип, 2018 10:34, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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