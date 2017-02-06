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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 14681469147014711472>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 944
Висота стель
4%
41
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
27
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
198
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
70
Раціональне планування та метраж
16%
147
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
176
Якість будівництва
15%
145
Всього голосів : 944
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 09:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Никто не пройдет мимо такого шедевра, никто не останется равнодушным от такой красоты. Так и тянет присесть на скамеечку возле подъезда...

Зображення
Сори, Не вложил. "Парадное чистое, без запахов".
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 09:48

Блин расстроился. Почему то не видел в обьявлениях цп, бф, ричмонде и других скворечников опций " чистое парадное" и "парадное без запахов". Наверное там грязно и воняет. Так и думал...
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 09:56

  Первый написав:Блин расстроился. Почему то не видел в обьявлениях цп, бф и других скворечников опций чистое парадное и без запахов. Наверное там грязно и воняет. Так и думал...


слушьте, уже давно не смешно сравнивать цп и бф (меньше 1% от общего числа новостроек) с самыми убитыми хрущами
вам нарыть фоток дворов из гетто говностроев, запаркованных авто по ноздри? очередей на лифт в часы пик? пробок на выезд из двора?
"придомовые территории" с детскими площадками, выкрашенные в ядовитые цвета на крышах стилобатов лучше чем дворы советских спальников? серьезно?)
вы пробовали жить с окнами, выходящими в стену многоэтажного дома? депрессуха гарантирована, поверьте
давайте все же оставаться адекватными и сравнивать сравнимое, мир не черно-белый, в нем очень много нюансов и оттенков серого
Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 01 лип, 2018 10:05, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 10:05

  kingkongovets написав:
  Первый написав:Блин расстроился. Почему то не видел в обьявлениях цп, бф и других скворечников опций чистое парадное и без запахов. Наверное там грязно и воняет. Так и думал...


слушьте, уже давно не смешно сравнивать цп и бф (меньше 1% от общего числа новостроек) с убитыми хрущами
вам нарыть фоток дворов из гетто говностроев, запаркованных авто по ноздри? очередей на лифт в часы пик? пробок на выезд из двора?
вы пробовали жить с окнами, выходящими в стену многоэтажного дома? депрессуха гарантирована, поверьте
давайте все же оставаться адекватными и сравнивать сравнимое, мир не черно-белый, в нем очень много нюансов и оттенков серого


Доброе утро!:-)
Если не заметили, Я привел аргументацию на пост Ейра.

Можете соглашатся, можете не соглашатся.:-)

Но басни о супер придомовой территории хрущей меня утомили.

Зи. А че Вам не нравится? В обьяве сказано як це супер! Рука художника! Такое ощущение че Ниче не понимаете в исскустве.
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Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 10:14

kingkongovets
+100500
Последних года полтора джентльмены вошли в образ застройщиков и пытаются сравнить новострой с новостроем. Но жизнь суровая штука, в ней все имеет свою цену. Авто, приобретенное в салоне теряет при выезде 20% цены, это даже не МБА, это учебник для школ. Самое прекрасное - это менталитет новоселов и гарантии украинских застройщиков, когда покупка новостроя с видом на... буквально через 3-4 года превращается в жесткий б.у. с видом на новострой!
m_k_galaburda
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 10:14

  Первый написав:Доброе утро!:-)
Если не заметили, Я привел аргументацию на пост Ейра.

Можете соглашатся, можете не соглашатся.:-)

Но башни о супер придомовой территории хрущей меня утомили.


доброе)
я заметил, но эйр - слегонца оторванный от жизни перфекционист-мечтатель, между прочим живущий сейчас в точно таком же дворе, несмотря на декларируемую им постоянно нетерпипость)
есть куча исследований, доказывающих, шо в районах массовой многоэтажной застройки психика (а особенно детская) деформируется не в лучшую сторону,
поначалу жильцы новостроек, пребывая в эйфории от новоселья и окружающей чистоты и новизны, заботятся о мопах и придомовых территориях, но теория разбитых окон не вчера доказана - все это до поры до времени
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 10:25

  Первый написав:А, да. Всем доброе УТРО:-)

Ейру и ко - мотивация лучше работать и не жужжать. Захару с мухой и ко - подумать и готовить бабло на ремонт.

В описании комнаты не хватает слова "солнечная".
Эйр сегодня с утра на работе, несмотря на выходной.
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 10:26

  Долярчик написав:
  Faceless написав:Так а какой бизнес с такой же капитализацией и отсутствием необходимости ежедневного участия вам даст больше?
Если такой есть вообще

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....Я цим питанням вже роками тут всі пороги оббиваю і майже, всіх друзів цим питанням дістаю :D ......і крім банальних відповідей крипта/біржі/акції і т.п. - нічого путнього ще не почув :!: (там же ризики втратити все - скажені!!!)
....так що нерухомість, покищо, форевер! :D (так, тут теж купа ризиків, але - вони М"ЯКШІ!!!) :D


https://svidok.online/yaky-m-biznesom-s ... -ukrayini/
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 10:28

  kingkongovets написав:
  Первый написав:Доброе утро!:-)
Если не заметили, Я привел аргументацию на пост Ейра.

Можете соглашатся, можете не соглашатся.:-)

Но башни о супер придомовой территории хрущей меня утомили.


доброе)
я заметил, но эйр - слегонца оторванный от жизни перфекционист-мечтатель, между прочим живущий сейчас в точно таком же дворе, несмотря на декларируемую им постоянно нетерпипость)
есть куча исследований, доказывающих, шо в районах массовой многоэтажной застройки психика (а особенно детская) деформируется не в лучшую сторону,
поначалу жильцы новостроек, пребывая в эйфории от новоселья и окружающей чистоты и новизны, заботятся о мопах и придомовых территориях, но теория разбитых окон не вчера доказана - все это до поры до времени

У меня сейчас очень очень неплохой двор. Но я не могу выложить его фотку, как грит Реус: по ней легко будет идентифицировать дом.
PS Аргумент об отличной придомовой хрущей и сталинок, в самом деле, не выдерживает критики в большинстве случаев. Состояние придомовой там такое-же, как и состояние коммуникаций, домов и подъездов. Иногда, даже, хуже (как в том дворе в Одессе, фотки из которого я постил).
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 10:32

  airmax78 написав:У меня сейчас очень очень неплохой двор. Но я не могу выложить его фотку, как грит Реус: по ней легко будет идентифицироать дом.


тогда вы сами себе противоречите)
шо и требовалось доказать
об "отличной придомовой территории хрущей и сталинок" никто не говорил, не передергивайте
Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 01 лип, 2018 10:34, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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