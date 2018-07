Додано: Нед 01 лип, 2018 10:38

airmax78 написав: Кстати, кто-то может себе представить жильцов, выносящих во двор ЦП или даже Голосеево, ковер и начинающих его выбивать? Во дворах хрущей это все еще часто встречающаяся практика. Кстати, кто-то может себе представить жильцов, выносящих во двор ЦП или даже Голосеево, ковер и начинающих его выбивать? Во дворах хрущей это все еще часто встречающаяся практика.



я уже писал, шо жил в оазисе по соседству с медведько, который тогда был генпрокурором и его охрана перекрывала двор когда его вывозила/завозила и включала сирены прямо во дворе ранним утром? в хрущах такого точно не бывает

хватит уже идеализма, макс я уже писал, шо жил в оазисе по соседству с медведько, который тогда был генпрокурором и его охрана перекрывала двор когда его вывозила/завозила и включала сирены прямо во дворе ранним утром? в хрущах такого точно не бываетхватит уже идеализма, макс

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.