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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 01 лип, 2018 10:33
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Кстати, кто-то может себе представить жильцов, выносящих во двор ЦП или даже Голосеево, ковер и начинающих его выбивать? Во дворах хрущей это все еще часто встречающаяся практика.
Додано: Нед 01 лип, 2018 10:34
Додано: Нед 01 лип, 2018 10:37
Ну как же? Всегда, когда сравнивают "человейники о 24 этажах" с уютными хрущами, в качестве одного из основных недостатков человейников и, соответственно, преимуществ хрущей называют отсутствие и, соответственно, наличие придомовой территории. О том, что, зачастую, эта придомовая вызывает желание совершить суицид - умалчивают.
Додано: Нед 01 лип, 2018 10:38
я уже писал, шо жил в оазисе по соседству с медведько, который тогда был генпрокурором и его охрана перекрывала двор когда его вывозила/завозила и включала сирены прямо во дворе ранним утром? в хрущах такого точно не бывает
хватит уже идеализма, макс
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Нед 01 лип, 2018 10:40
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Всім доброго...!
...вчора Я тут діставав одним питанням)).... так от, подивився оголошення в спальному районі гостинного міста Лева))
(розумію, що вірити їм на 100% не можна, але...)
... так от, в +/- однаковій локації ВТОРИНКИ(однухи) 70 - 80тих років БЕЗ ремонту коштують ~ 25тис. дол.
- з косметичним ~ 29-30тис.(оренда такого ~ 5 000грн/міс.)
- з євро(чи під євро;)) ~ 34-36тис.(оренда ~ 7 000грн/міс.)
НОВОБУДИ(однухи) - в зданому "голі стіни" - ~ 30-34тис.
- з ремонтом ~ 42тис. і вище!(оренда - 7-8-10тис.)
...які коментарі будуть що-до цього?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Нед 01 лип, 2018 10:41
Это реальный форс-мажор. Неужели с ним нельзя было поговорить?
Додано: Нед 01 лип, 2018 10:45
типичная манипуляция.... начитаются его а потом идут и покупают Крушу....
Додано: Нед 01 лип, 2018 10:45
с выбивальщиками ковров поговорить все же проще)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Нед 01 лип, 2018 11:04
Первое июля, и я снова рад приветствовать Захара.
Котлована на Шалом-Алейхема все еще не видать.)))
Зато есть забор, и он простоял памятником уже неделю. Говорят, что в некоторых местах некрашеные доски даже успели покоситься - ну это понятно, ставили в спешке под прикрытием спецсил полииции, что еще могло выйти в таких условиях, приближенных к боевым.
Прошлой осенью так же резво бойцы Виталика спешили разрушить рынок на м. Лесная(беру живой пример из того же района). Und was? Стоят себе руины за зеленым забором и никому до них дела нет. Главное - зачистить, оформить на своих, а уж потом продавать потихоньку. Толпы пересичных, спешащих на работу, как-нибудь обойдут заборчик по краешку))).
Ах да! Вернемся к нашей многострадальной маневровой свечке.
Не будут ее всерьез строить, пока не наберут пул инвесторов. Вы можете сколько угодно петь мантры о гос финансировании, но мы то знаем, что львиная доля этого самого госфинансирования по определенным барыжным причинам приходит аккурат в декабре месяце.
Готовлю мешки. Собираюсь шерстить фермерские поля на предмет дармовой кукурузы - чувствую, попкорна мне понадобится еще много.
Додано: Нед 01 лип, 2018 11:05
В новостройках встречается практика вытряхивания всяких пыльных клвриков на головы
Савченко Так!
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