Додано: Нед 01 лип, 2018 11:04

Первое июля, и я снова рад приветствовать Захара.

Котлована на Шалом-Алейхема все еще не видать.)))

Зато есть забор, и он простоял памятником уже неделю. Говорят, что в некоторых местах некрашеные доски даже успели покоситься - ну это понятно, ставили в спешке под прикрытием спецсил полииции, что еще могло выйти в таких условиях, приближенных к боевым.

Прошлой осенью так же резво бойцы Виталика спешили разрушить рынок на м. Лесная(беру живой пример из того же района). Und was? Стоят себе руины за зеленым забором и никому до них дела нет. Главное - зачистить, оформить на своих, а уж потом продавать потихоньку. Толпы пересичных, спешащих на работу, как-нибудь обойдут заборчик по краешку))).

Ах да! Вернемся к нашей многострадальной маневровой свечке.

Не будут ее всерьез строить, пока не наберут пул инвесторов. Вы можете сколько угодно петь мантры о гос финансировании, но мы то знаем, что львиная доля этого самого госфинансирования по определенным барыжным причинам приходит аккурат в декабре месяце.

Готовлю мешки. Собираюсь шерстить фермерские поля на предмет дармовой кукурузы - чувствую, попкорна мне понадобится еще много.