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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1469147014711472

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 944
Висота стель
4%
41
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
27
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
198
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
70
Раціональне планування та метраж
16%
147
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
176
Якість будівництва
15%
145
Всього голосів : 944
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 11:07

  antonivs3 написав:
  Vlad442 написав:Сколько в бизнесе деятельности, настолько он и бизнес.

Деятельности немного, так что буду считать аренду получением ренты с капитала.

"масло масляне"
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 11:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

antey1969 написав:Первое июля, и я снова рад приветствовать Захара.
Котлована на Шалом-Алейхема все еще не видать.)))
Зато есть забор, и он простоял памятником уже неделю. Говорят, что в некоторых местах некрашеные доски даже успели покоситься - ну это понятно, ставили в спешке под прикрытием спецсил полииции, что еще могло выйти в таких условиях, приближенных к боевым.
Прошлой осенью так же резво бойцы Виталика спешили разрушить рынок на м. Лесная(беру живой пример из того же района). Und was? Стоят себе руины за зеленым забором и никому до них дела нет. Главное - зачистить, оформить на своих, а уж потом продавать потихоньку. Толпы пересичных, спешащих на работу, как-нибудь обойдут заборчик по краешку))).
Ах да! Вернемся к нашей многострадальной маневровой свечке.
Не будут ее всерьез строить, пока не наберут пул инвесторов. Вы можете сколько угодно петь мантры о гос финансировании, но мы то знаем, что львиная доля этого самого госфинансирования по определенным барыжным причинам приходит аккурат в декабре месяце.
Готовлю мешки. Собираюсь шерстить фермерские поля на предмет дармовой кукурузы - чувствую, попкорна мне понадобится еще много.
Не увлекайтесь так попкорном - ничего полезного в нем нет, а в таких количествах так вообще опасен
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 11:13

  Faceless написав:Не увлекайтесь так попкорном - ничего полезного в нем нет, а в таких количествах так вообще опасен

Страдаю из-за Захара, приходится учащать график тренировок в Спорт Лайфе
antey1969
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