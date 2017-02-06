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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1469147014711472

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 944
Висота стель
4%
41
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
27
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
198
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
70
Раціональне планування та метраж
16%
147
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
176
Якість будівництва
15%
145
Всього голосів : 944
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 11:07

  antonivs3 написав:
  Vlad442 написав:Сколько в бизнесе деятельности, настолько он и бизнес.

Деятельности немного, так что буду считать аренду получением ренты с капитала.

"масло масляне"
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 11:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

antey1969 написав:Первое июля, и я снова рад приветствовать Захара.
Котлована на Шалом-Алейхема все еще не видать.)))
Зато есть забор, и он простоял памятником уже неделю. Говорят, что в некоторых местах некрашеные доски даже успели покоситься - ну это понятно, ставили в спешке под прикрытием спецсил полииции, что еще могло выйти в таких условиях, приближенных к боевым.
Прошлой осенью так же резво бойцы Виталика спешили разрушить рынок на м. Лесная(беру живой пример из того же района). Und was? Стоят себе руины за зеленым забором и никому до них дела нет. Главное - зачистить, оформить на своих, а уж потом продавать потихоньку. Толпы пересичных, спешащих на работу, как-нибудь обойдут заборчик по краешку))).
Ах да! Вернемся к нашей многострадальной маневровой свечке.
Не будут ее всерьез строить, пока не наберут пул инвесторов. Вы можете сколько угодно петь мантры о гос финансировании, но мы то знаем, что львиная доля этого самого госфинансирования по определенным барыжным причинам приходит аккурат в декабре месяце.
Готовлю мешки. Собираюсь шерстить фермерские поля на предмет дармовой кукурузы - чувствую, попкорна мне понадобится еще много.
Не увлекайтесь так попкорном - ничего полезного в нем нет, а в таких количествах так вообще опасен
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 11:13

  Faceless написав:Не увлекайтесь так попкорном - ничего полезного в нем нет, а в таких количествах так вообще опасен

Страдаю из-за Захара, приходится учащать график тренировок в Спорт Лайфе
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 11:53

Пора ветку назвать "пни захара":-)
Всім процвітання!
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ЖК Mirax, видео и панорамы

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baraka
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 12:50

  барабашов написав:Там прибыль поболе - при вложении 32кОйро прибыль 200кгрн год. Больше не купят за бюджетные ср-ва. Правда можно Теслу и Лмф на шару запитать.Плюс стабильно раз в год будет лететь инвертор - от 30кгрн ремонт с печатью стоит. И вроде выгорают батареи за 7 лет(не в курсе)
Но это хорошо если живёшь за городом, на Владимирской горке или Круглоуниверситетской на балконе эту конструкцию не притулишь, 120-150 м кв. она.
Но в селе можно каждому строению дать адрес и на сарае, баньке, летней кухне и собачьей будке с биллиардной втулить по батарее. И тогда будешь в шакаладе не меньше Пэцьки(масштабируем бизнес).
Как то так.

  kingkongovets написав:с монтажом оборудование норм уровня в районе 1000$ за квт, рэс покупает излишки по 4,5 грн/квт до 2030 года, окупаемость лет 5-7

Ну, во-первых, у нормальных контор действует гарантия на инвертора 5 лет, так что Вам должно быть фиолетово, вылетит инвертор или нет. Причем не все ремонтируют, многие фирмы меняют инвертор на новый. Да и каждый год они не вылетают, это, конечно, бывает, но не каждый год.

Во-вторых, тариф не 4,50, а 5,91 грн. без НДС. Этот тариф действует до конца 2019 года. Вот постановление НКРЭКУ http://www.nerc.gov.ua/index.php?id=31947

Окупаемость 4-5 лет может быть в том случае, если станция около 30 кВт (у нас для частных домохозяйств максимально разрешено 30 кВт).

Что касается стоимости, то чем больше кВт, тем дешевле они обходятся в итоге. Если до 10 кВт, то средняя стоимость действительно около 1000 у.е., если больше, то может быть и по 800-850 у.е. за кВт под ключ.

Многое еще зависит от того, в каком регионе Вы находитесь, какие обезьяны рассчитывали и устанавливали станцию, от количества потребляемой Вами электроэнергии и от мощности, которая подведена РЭСом (но можно докупить, если РЭС даст разрешение), от самих панелей (классификация по TIER), от их деградации со временем, от количества шинопроводов, от КПД панели и т.д. А так, действительно, в среднем окупаемость 5-7 лет.

  antonivs3 написав:Если барабашов прав насчет деградации, через 7 лет будет ноль или около того.

Деградация современных панелей составляет не более 20% за 20 лет. Конечно, если установить старые модели б/у, которые уже 10 лет простояли, то можно получить большую деградацию. Но в ноль все равно не выйдет. Разве что перегорят шинопроводы, но это уже поломка, а не деградация.
Востаннє редагувалось Natt в Нед 01 лип, 2018 13:09, всього редагувалось 1 раз.
Natt
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 13:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

... ну то що, шановне товариство, ніяк не наважитесь, прийняти участь у конкурсі Чая і Фейслеса?
...а там ставки вже ростуть! :D
topic216630.html?p=4397802#p4397802
Зображення
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 13:28

Сегодня просматривала объявления по продаже квартир от владельцев на олх.
Впечатление, что цены предложений слегка выросли.
Или просто уже ушли дешевые варианты в локации, которая меня интересует...
Возможно, что я ошибаюсь.
l66
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 13:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  l66 написав:Сегодня просматривала объявления по продаже квартир от владельцев на олх.
Впечатление, что цены предложений слегка выросли.
Или просто уже ушли дешевые варианты в локации, которая меня интересует...
Возможно, что я ошибаюсь.

И это лето. Не сезон. Осенью должно все стать очевидно. Накопительный эффект от роста доходов и денег заробитчан должен когда-нибудь проявиться.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 14:04

  Vlad442 написав:
  l66 написав:Сегодня просматривала объявления по продаже квартир от владельцев на олх.
Впечатление, что цены предложений слегка выросли.
Или просто уже ушли дешевые варианты в локации, которая меня интересует...
Возможно, что я ошибаюсь.

И это лето. Не сезон. Осенью должно все стать очевидно. Накопительный эффект от роста доходов и денег заробитчан должен когда-нибудь проявиться.

Осенью проявиться отмена субсидий для многих и повышение ком. услуг - это факт. Накопительный эффект - это Вы пытаетесь выдать желаемое за действительное.
в игноре : Frant, всегдатупой (аваз, авам, одессянин, реам, хрясь, крестик, покатакой, почва, всемдобра, витол, мирон, мирумир, мирвам, мирнам, тыц, кивс, килс, максимыч), kalinavalera1
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