Додано: Нед 01 лип, 2018 12:50

барабашов написав: Там прибыль поболе - при вложении 32кОйро прибыль 200кгрн год. Больше не купят за бюджетные ср-ва. Правда можно Теслу и Лмф на шару запитать.Плюс стабильно раз в год будет лететь инвертор - от 30кгрн ремонт с печатью стоит. И вроде выгорают батареи за 7 лет(не в курсе)

Но это хорошо если живёшь за городом, на Владимирской горке или Круглоуниверситетской на балконе эту конструкцию не притулишь, 120-150 м кв. она.

Но в селе можно каждому строению дать адрес и на сарае, баньке, летней кухне и собачьей будке с биллиардной втулить по батарее. И тогда будешь в шакаладе не меньше Пэцьки(масштабируем бизнес).

Как то так. Там прибыль поболе - при вложении 32кОйро прибыль 200кгрн год. Больше не купят за бюджетные ср-ва. Правда можно Теслу и Лмф на шару запитать.Плюс стабильно раз в год будет лететь инвертор - от 30кгрн ремонт с печатью стоит. И вроде выгорают батареи за 7 лет(не в курсе)Но это хорошо если живёшь за городом, на Владимирской горке или Круглоуниверситетской на балконе эту конструкцию не притулишь, 120-150 м кв. она.Но в селе можно каждому строению дать адрес и на сарае, баньке, летней кухне и собачьей будке с биллиардной втулить по батарее. И тогда будешь в шакаладе не меньше Пэцьки(масштабируем бизнес).Как то так.

kingkongovets написав: с монтажом оборудование норм уровня в районе 1000$ за квт, рэс покупает излишки по 4,5 грн/квт до 2030 года, окупаемость лет 5-7 с монтажом оборудование норм уровня в районе 1000$ за квт, рэс покупает излишки по 4,5 грн/квт до 2030 года, окупаемость лет 5-7

antonivs3 написав: Если барабашов прав насчет деградации, через 7 лет будет ноль или около того. Если барабашов прав насчет деградации, через 7 лет будет ноль или около того.

Ну, во-первых, у нормальных контор действует гарантия на инвертора 5 лет, так что Вам должно быть фиолетово, вылетит инвертор или нет. Причем не все ремонтируют, многие фирмы меняют инвертор на новый. Да и каждый год они не вылетают, это, конечно, бывает, но не каждый год.Во-вторых, тариф не 4,50, а 5,91 грн. без НДС. Этот тариф действует до конца 2019 года. Вот постановление НКРЭКУОкупаемость 4-5 лет может быть в том случае, если станция около 30 кВт (у нас для частных домохозяйств максимально разрешено 30 кВт).Что касается стоимости, то чем больше кВт, тем дешевле они обходятся в итоге. Если до 10 кВт, то средняя стоимость действительно около 1000 у.е., если больше, то может быть и по 800-850 у.е. за кВт под ключ.Многое еще зависит от того, в каком регионе Вы находитесь, какие обезьяны рассчитывали и устанавливали станцию, от количества потребляемой Вами электроэнергии и от мощности, которая подведена РЭСом (но можно докупить, если РЭС даст разрешение), от самих панелей (классификация по TIER), от их деградации со временем, от количества шинопроводов, от КПД панели и т.д. А так, действительно, в среднем окупаемость 5-7 лет.Деградация современных панелей составляет не более 20% за 20 лет. Конечно, если установить старые модели б/у, которые уже 10 лет простояли, то можно получить большую деградацию. Но в ноль все равно не выйдет. Разве что перегорят шинопроводы, но это уже поломка, а не деградация.