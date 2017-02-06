RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1470147114721473

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 944
Висота стель
4%
41
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
27
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
198
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
70
Раціональне планування та метраж
16%
147
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
176
Якість будівництва
15%
145
Всього голосів : 944
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 15:09

  Vlad442 написав:
  l66 написав:Сегодня просматривала объявления по продаже квартир от владельцев на олх.
Впечатление, что цены предложений слегка выросли.
Или просто уже ушли дешевые варианты в локации, которая меня интересует...
Возможно, что я ошибаюсь.

И это лето. Не сезон. Осенью должно все стать очевидно. Накопительный эффект от роста доходов и денег заробитчан должен когда-нибудь проявиться.

согласен... рист уже начался
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18768
З нами з: 20.04.08
Подякував: 352 раз.
Подякували: 442 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 16:07

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Vlad442 написав:
  l66 написав:Сегодня просматривала объявления по продаже квартир от владельцев на олх.
Впечатление, что цены предложений слегка выросли.
Или просто уже ушли дешевые варианты в локации, которая меня интересует...
Возможно, что я ошибаюсь.

И это лето. Не сезон. Осенью должно все стать очевидно. Накопительный эффект от роста доходов и денег заробитчан должен когда-нибудь проявиться.

согласен... рист уже начался


тоже соглашусь, печально, но факт(
remark
 
Повідомлень: 302
З нами з: 25.12.15
Подякував: 101 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 16:29

  remark написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:согласен... рист уже начался


тоже соглашусь, печально, но факт(


Це конвульсії продаванів...
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 12812
З нами з: 27.10.09
Подякував: 212 раз.
Подякували: 1672 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 16:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

это уже не остановить (с)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3834
З нами з: 05.06.16
Подякував: 203 раз.
Подякували: 468 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 16:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Зображення

Собственники битона
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 12812
З нами з: 27.10.09
Подякував: 212 раз.
Подякували: 1672 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 16:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Richi написав:Осенью проявиться отмена субсидий для многих и повышение ком. услуг - это факт. Накопительный эффект - это Вы пытаетесь выдать желаемое за действительное.

Может быть, но согласитесь, вечно не могла продолжаться ситуация, когда доходы в долларах растут и уже вышли на уровень 12-ого года, аренда растет, цены котлованов растут, а цены продажи вторички падают или стоят на месте.
Vlad442
 
Повідомлень: 4425
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 608 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1470147114721473
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1082, 1083, 1084
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10839 1979839
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 чер, 2018 12:04
Первый
Как вывести деньги за рубеж после продажи квартиры в Киеве 1 ... 9, 10, 11
likarinfo » П'ят 13 бер, 2015 11:30
106 86128
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 20:54
rjkz
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 24691
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (7627)
01.07.2018 17:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.