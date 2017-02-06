Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
l66 написав:Сегодня просматривала объявления по продаже квартир от владельцев на олх. Впечатление, что цены предложений слегка выросли. Или просто уже ушли дешевые варианты в локации, которая меня интересует... Возможно, что я ошибаюсь.
И это лето. Не сезон. Осенью должно все стать очевидно. Накопительный эффект от роста доходов и денег заробитчан должен когда-нибудь проявиться.
l66 написав:Сегодня просматривала объявления по продаже квартир от владельцев на олх. Впечатление, что цены предложений слегка выросли. Или просто уже ушли дешевые варианты в локации, которая меня интересует... Возможно, что я ошибаюсь.
И это лето. Не сезон. Осенью должно все стать очевидно. Накопительный эффект от роста доходов и денег заробитчан должен когда-нибудь проявиться.
Richi написав:Осенью проявиться отмена субсидий для многих и повышение ком. услуг - это факт. Накопительный эффект - это Вы пытаетесь выдать желаемое за действительное.
Может быть, но согласитесь, вечно не могла продолжаться ситуация, когда доходы в долларах растут и уже вышли на уровень 12-ого года, аренда растет, цены котлованов растут, а цены продажи вторички падают или стоят на месте.