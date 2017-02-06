Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
l66 написав:Сегодня просматривала объявления по продаже квартир от владельцев на олх. Впечатление, что цены предложений слегка выросли. Или просто уже ушли дешевые варианты в локации, которая меня интересует... Возможно, что я ошибаюсь.
И это лето. Не сезон. Осенью должно все стать очевидно. Накопительный эффект от роста доходов и денег заробитчан должен когда-нибудь проявиться.
l66 написав:Сегодня просматривала объявления по продаже квартир от владельцев на олх. Впечатление, что цены предложений слегка выросли. Или просто уже ушли дешевые варианты в локации, которая меня интересует... Возможно, что я ошибаюсь.
И это лето. Не сезон. Осенью должно все стать очевидно. Накопительный эффект от роста доходов и денег заробитчан должен когда-нибудь проявиться.