Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
l66 написав:Сегодня просматривала объявления по продаже квартир от владельцев на олх. Впечатление, что цены предложений слегка выросли. Или просто уже ушли дешевые варианты в локации, которая меня интересует... Возможно, что я ошибаюсь.
И это лето. Не сезон. Осенью должно все стать очевидно. Накопительный эффект от роста доходов и денег заробитчан должен когда-нибудь проявиться.
l66 написав:Сегодня просматривала объявления по продаже квартир от владельцев на олх. Впечатление, что цены предложений слегка выросли. Или просто уже ушли дешевые варианты в локации, которая меня интересует... Возможно, что я ошибаюсь.
И это лето. Не сезон. Осенью должно все стать очевидно. Накопительный эффект от роста доходов и денег заробитчан должен когда-нибудь проявиться.
Richi написав:Осенью проявиться отмена субсидий для многих и повышение ком. услуг - это факт. Накопительный эффект - это Вы пытаетесь выдать желаемое за действительное.
Может быть, но согласитесь, вечно не могла продолжаться ситуация, когда доходы в долларах растут и уже вышли на уровень 12-ого года, аренда растет, цены котлованов растут, а цены продажи вторички падают или стоят на месте.
l66 написав:Сегодня просматривала объявления по продаже квартир от владельцев на олх. Впечатление, что цены предложений слегка выросли. Или просто уже ушли дешевые варианты в локации, которая меня интересует... Возможно, что я ошибаюсь.
И это лето. Не сезон. Осенью должно все стать очевидно. Накопительный эффект от роста доходов и денег заробитчан должен когда-нибудь проявиться.
Осенью проявиться отмена субсидий для многих и повышение ком. услуг - это факт. Накопительный эффект - это Вы пытаетесь выдать желаемое за действительное.
Отмена субсидий к ценам продажи недвижимости имеет отношение чуть более чем никакого.
Richi написав: Осенью проявиться отмена субсидий для многих и повышение ком. услуг - это факт. Накопительный эффект - это Вы пытаетесь выдать желаемое за действительное.
Отмена субсидий к ценам продажи недвижимости имеет отношение чуть более чем никакого.
Проверяется очень легко на примере Захара. Он понятийно обьяснит че лучше будет там жить сам чем за бесценок отдаст. Зи. Помню на форуме писали че уедут по селам дровами топить. Так никто и не сьехал.
Первый, так как они отменили 60% субсидий,просто энерго будут в 2019 году с огромной задолженностью. А кто купит или приймёт в собственность старую квартиру с долгом за коммунальные тоже вопрос. За 1 отопительный период 1 30метровая собирает приблизительно 5700 долга за отопление. Интересно сколько таких и более метров квартир будет по Украине... И как выгребать будут все
Отслеживаю эконом-хрущи...Риста не вижу! Появилось много покупанов с баблом и желанием купить совкошлак??? Даже под аренду придется делать ремонт, а это еще пятерик $ мин. Это не Рист- это поднятие Хотелки перед осенним проседанием на новое Дно ЗЫ. для этого сегмента Субсидия как глоток воздуха (даже не свежего). Сливать "бабушатники" еще более быстрыми темпами!