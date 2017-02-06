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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 944
Висота стель
4%
41
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
27
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
198
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
70
Раціональне планування та метраж
16%
147
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
176
Якість будівництва
15%
145
Всього голосів : 944
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 15:09

  Vlad442 написав:
  l66 написав:Сегодня просматривала объявления по продаже квартир от владельцев на олх.
Впечатление, что цены предложений слегка выросли.
Или просто уже ушли дешевые варианты в локации, которая меня интересует...
Возможно, что я ошибаюсь.

И это лето. Не сезон. Осенью должно все стать очевидно. Накопительный эффект от роста доходов и денег заробитчан должен когда-нибудь проявиться.

согласен... рист уже начался
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 16:07

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Vlad442 написав:
  l66 написав:Сегодня просматривала объявления по продаже квартир от владельцев на олх.
Впечатление, что цены предложений слегка выросли.
Или просто уже ушли дешевые варианты в локации, которая меня интересует...
Возможно, что я ошибаюсь.

И это лето. Не сезон. Осенью должно все стать очевидно. Накопительный эффект от роста доходов и денег заробитчан должен когда-нибудь проявиться.

согласен... рист уже начался


тоже соглашусь, печально, но факт(
remark
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 16:29

  remark написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:согласен... рист уже начался


тоже соглашусь, печально, но факт(


Це конвульсії продаванів...
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 16:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

это уже не остановить (с)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 16:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

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Собственники битона
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 16:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Richi написав:Осенью проявиться отмена субсидий для многих и повышение ком. услуг - это факт. Накопительный эффект - это Вы пытаетесь выдать желаемое за действительное.

Может быть, но согласитесь, вечно не могла продолжаться ситуация, когда доходы в долларах растут и уже вышли на уровень 12-ого года, аренда растет, цены котлованов растут, а цены продажи вторички падают или стоят на месте.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 16:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Richi написав:
  Vlad442 написав:
  l66 написав:Сегодня просматривала объявления по продаже квартир от владельцев на олх.
Впечатление, что цены предложений слегка выросли.
Или просто уже ушли дешевые варианты в локации, которая меня интересует...
Возможно, что я ошибаюсь.

И это лето. Не сезон. Осенью должно все стать очевидно. Накопительный эффект от роста доходов и денег заробитчан должен когда-нибудь проявиться.

Осенью проявиться отмена субсидий для многих и повышение ком. услуг - это факт. Накопительный эффект - это Вы пытаетесь выдать желаемое за действительное.


Отмена субсидий к ценам продажи недвижимости имеет отношение чуть более чем никакого.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 16:46

  Faceless написав:
Richi написав:
Осенью проявиться отмена субсидий для многих и повышение ком. услуг - это факт. Накопительный эффект - это Вы пытаетесь выдать желаемое за действительное.


Отмена субсидий к ценам продажи недвижимости имеет отношение чуть более чем никакого.

Проверяется очень легко на примере Захара. Он понятийно обьяснит че лучше будет там жить сам чем за бесценок отдаст.
Зи. Помню на форуме писали че уедут по селам дровами топить. Так никто и не сьехал.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 16:59

  Первый написав:
  Faceless написав:
Richi написав:
Осенью проявиться отмена субсидий для многих и повышение ком. услуг - это факт. Накопительный эффект - это Вы пытаетесь выдать желаемое за действительное.


Отмена субсидий к ценам продажи недвижимости имеет отношение чуть более чем никакого.

Проверяется очень легко на примере Захара. Он понятийно обьяснит че лучше будет там жить сам чем за бесценок отдаст.
Зи. Помню на форуме писали че уедут по селам дровами топить. Так никто и не сьехал.

Первый, так как они отменили 60% субсидий,просто энерго будут в 2019 году с огромной задолженностью. А кто купит или приймёт в собственность старую квартиру с долгом за коммунальные тоже вопрос. За 1 отопительный период 1 30метровая собирает приблизительно 5700 долга за отопление. Интересно сколько таких и более метров квартир будет по Украине... И как выгребать будут все ;)
stm
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 17:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Отслеживаю эконом-хрущи...Риста не вижу! Появилось много покупанов с баблом и желанием купить совкошлак??? :shock:
Даже под аренду придется делать ремонт, а это еще пятерик $ мин.
Это не Рист- это поднятие Хотелки перед осенним проседанием на новое Дно :!:
ЗЫ. для этого сегмента Субсидия как глоток воздуха (даже не свежего). Сливать "бабушатники" еще более быстрыми темпами!
rusramzik
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