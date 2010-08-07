RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1472147314741475>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 944
Висота стель
4%
41
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
27
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
198
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
70
Раціональне планування та метраж
16%
147
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
176
Якість будівництва
15%
145
Всього голосів : 944
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 17:05

stm
Захар хочет лям за прелесть.

0,005700 млн за год как повлияет на цену?
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 12815
З нами з: 27.10.09
Подякував: 212 раз.
Подякували: 1672 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 17:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

1) отрицание
2) гнев
3) торг (мы сейчас здесь)
4) депрессия
5) принятие

зы: стм реально жжот)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3835
З нами з: 05.06.16
Подякував: 203 раз.
Подякували: 468 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 17:07

  rusramzik написав:Отслеживаю эконом-хрущи...Риста не вижу! Появилось много покупанов с баблом и желанием купить совкошлак??? :shock:
Даже под аренду придется делать ремонт, а это еще пятерик $ мин.
Это не Рист- это поднятие Хотелки перед осенним проседанием на новое Дно :!:
ЗЫ. для этого сегмента Субсидия как глоток воздуха (даже не свежего). Сливать "бабушатники" еще более быстрыми темпами!

Здесь есть продавец такого. Спросите его реакцию. Я думаю будет паник сейл:-)
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 12815
З нами з: 27.10.09
Подякував: 212 раз.
Подякували: 1672 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 17:41

  Долярчик написав:Всім доброго...!
...вчора Я тут діставав одним питанням)).... так от, подивився оголошення в спальному районі гостинного міста Лева))
(розумію, що вірити їм на 100% не можна, але...)
... так от, в +/- однаковій локації ВТОРИНКИ(однухи) 70 - 80тих років БЕЗ ремонту коштують ~ 25тис. дол.
- з косметичним ~ 29-30тис.(оренда такого ~ 5 000грн/міс.)
- з євро(чи під євро;)) ~ 34-36тис.(оренда ~ 7 000грн/міс.)

НОВОБУДИ(однухи) - в зданому "голі стіни" - ~ 30-34тис.
- з ремонтом ~ 42тис. і вище!(оренда - 7-8-10тис.)

...які коментарі будуть що-до цього?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4303
З нами з: 19.10.15
Подякував: 150 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 17:48

  Первый написав:stm
Захар хочет лям за прелесть.

0,005700 млн за год как повлияет на цену?

Первый, мой вопрос был немного в другом русле. Энерги в долгах, которые не собирается никто оплачивать + 60% порезанных субсидий с паспортами в предвыборный год. Отличное будущее всех нас ждёт )))
А недвижимость исключительно в рост, ну что бы по теме тоже было )))
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1466
З нами з: 04.03.15
Подякував: 44 раз.
Подякували: 223 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 17:52

  rusramzik написав:Отслеживаю эконом-хрущи...Риста не вижу! Появилось много покупанов с баблом и желанием купить совкошлак??? :shock:
Даже под аренду придется делать ремонт, а это еще пятерик $ мин.
Это не Рист- это поднятие Хотелки перед осенним проседанием на новое Дно :!:
ЗЫ. для этого сегмента Субсидия как глоток воздуха (даже не свежего). Сливать "бабушатники" еще более быстрыми темпами!

1. на бабушатники давит демография
2. "осенне проседание" подняло настроение :)
все же знают что осенью цены на недвижимость падают :)
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18768
З нами з: 20.04.08
Подякував: 352 раз.
Подякували: 442 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 17:57

  stm написав:
  Первый написав:stm
Захар хочет лям за прелесть.

0,005700 млн за год как повлияет на цену?

Первый, мой вопрос был немного в другом русле. Энерги в долгах, которые не собирается никто оплачивать + 60% порезанных субсидий с паспортами в предвыборный год. Отличное будущее всех нас ждёт )))
А недвижимость исключительно в рост, ну что бы по теме тоже было )))

а який зашквар чекає на власників особняків та котеджів без дров"яного опалення.

П.С.
шлак посиплеться в депресивних регіонах, в Києві ще якось перебудем цю зиму без значного падіння
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14103
З нами з: 09.03.14
Подякував: 825 раз.
Подякували: 759 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 18:05

  stm написав:
  Первый написав:
  Faceless написав:Отмена субсидий к ценам продажи недвижимости имеет отношение чуть более чем никакого.

Проверяется очень легко на примере Захара. Он понятийно обьяснит че лучше будет там жить сам чем за бесценок отдаст.
Зи. Помню на форуме писали че уедут по селам дровами топить. Так никто и не сьехал.

Первый, так как они отменили 60% субсидий,просто энерго будут в 2019 году с огромной задолженностью. А кто купит или приймёт в собственность старую квартиру с долгом за коммунальные тоже вопрос. За 1 отопительный период 1 30метровая собирает приблизительно 5700 долга за отопление. Интересно сколько таких и более метров квартир будет по Украине... И как выгребать будут все ;)

1 орендна плата ($220), або 1.5 мінзара або 1% від ціни актива-бабушатніка
Востаннє редагувалось flyman в Нед 01 лип, 2018 18:06, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14103
З нами з: 09.03.14
Подякував: 825 раз.
Подякували: 759 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 18:05

  flyman написав:
  stm написав:
  Первый написав:stm
Захар хочет лям за прелесть.

0,005700 млн за год как повлияет на цену?

Первый, мой вопрос был немного в другом русле. Энерги в долгах, которые не собирается никто оплачивать + 60% порезанных субсидий с паспортами в предвыборный год. Отличное будущее всех нас ждёт )))
А недвижимость исключительно в рост, ну что бы по теме тоже было )))

а який зашквар чекає на власників особняків та котеджів без дров"яного опалення.

П.С.
шлак посиплеться в депресивних регіонах, в Києві ще якось перебудем цю зиму без значного падіння


Да пусть сыпется. Если владельцы не понимают, что за услуги надо платить самому, а не ждать помощи от доброго дяди-премьера или дяди-президента.
Viktor
 
Повідомлень: 146
З нами з: 23.05.16
Подякував: 17 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 18:08

  Viktor написав:
  flyman написав:шлак посиплеться в депресивних регіонах, в Києві ще якось перебудем цю зиму без значного падіння


Да пусть сыпется. Если владельцы не понимают, что за услуги надо платить самому, а не ждать помощи от доброго дяди-премьера или дяди-президента.

посиплеться інфраструктура: центральне опалення, енергокомпанії і т.д.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14103
З нами з: 09.03.14
Подякував: 825 раз.
Подякували: 759 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1472147314741475>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Viktor і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1082, 1083, 1084
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10839 1979856
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 чер, 2018 12:04
Первый
Как вывести деньги за рубеж после продажи квартиры в Киеве 1 ... 9, 10, 11
likarinfo » П'ят 13 бер, 2015 11:30
106 86129
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 20:54
rjkz
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 24692
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (7635)
01.07.2018 18:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.