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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 01 лип, 2018 17:05
stm
Захар хочет лям за прелесть.
0,005700 млн за год как повлияет на цену?
Всім процвітання!
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Додано: Нед 01 лип, 2018 17:05
1) отрицание
2) гнев
3) торг (мы сейчас здесь)
4) депрессия
5) принятие
зы: стм реально жжот)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Нед 01 лип, 2018 17:07
rusramzik написав:
Отслеживаю эконом-хрущи...Риста не вижу! Появилось много покупанов с баблом и желанием купить совкошлак???
Даже под аренду придется делать ремонт, а это еще пятерик $ мин.
Это не Рист- это поднятие Хотелки перед осенним проседанием на новое Дно
ЗЫ. для этого сегмента Субсидия как глоток воздуха (даже не свежего). Сливать "бабушатники" еще более быстрыми темпами!
Здесь есть продавец такого. Спросите его реакцию. Я думаю будет паник сейл:-)
Всім процвітання!
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Додано: Нед 01 лип, 2018 17:41
Долярчик написав:
Всім доброго...!
...вчора Я тут діставав одним питанням)).... так от, подивився оголошення в спальному районі гостинного міста Лева))
(розумію, що вірити їм на 100% не можна, але...)
... так от, в +/- однаковій локації ВТОРИНКИ(однухи) 70 - 80тих років БЕЗ ремонту коштують ~ 25тис. дол.
- з косметичним ~ 29-30тис.(оренда такого ~ 5 000грн/міс.)
- з євро(чи під євро;)) ~ 34-36тис.(оренда ~ 7 000грн/міс.)
НОВОБУДИ(однухи) - в зданому "голі стіни" - ~ 30-34тис.
- з ремонтом ~ 42тис. і вище!(оренда - 7-8-10тис.)
...які коментарі будуть що-до цього?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Нед 01 лип, 2018 17:48
Первый написав:stm
Захар хочет лям за прелесть.
0,005700 млн за год как повлияет на цену?
Первый, мой вопрос был немного в другом русле. Энерги в долгах, которые не собирается никто оплачивать + 60% порезанных субсидий с паспортами в предвыборный год. Отличное будущее всех нас ждёт )))
А недвижимость исключительно в рост, ну что бы по теме тоже было )))
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stm
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Додано: Нед 01 лип, 2018 17:52
rusramzik написав:
Отслеживаю эконом-хрущи...Риста не вижу! Появилось много покупанов с баблом и желанием купить совкошлак???
Даже под аренду придется делать ремонт, а это еще пятерик $ мин.
Это не Рист- это поднятие Хотелки перед осенним проседанием на новое Дно
ЗЫ. для этого сегмента Субсидия как глоток воздуха (даже не свежего). Сливать "бабушатники" еще более быстрыми темпами!
1. на бабушатники давит демография
2. "осенне проседание" подняло настроение
все же знают что осенью цены на недвижимость падают
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Нед 01 лип, 2018 17:57
stm написав: Первый написав:stm
Захар хочет лям за прелесть.
0,005700 млн за год как повлияет на цену?
Первый, мой вопрос был немного в другом русле. Энерги в долгах, которые не собирается никто оплачивать + 60% порезанных субсидий с паспортами в предвыборный год. Отличное будущее всех нас ждёт )))
А недвижимость исключительно в рост, ну что бы по теме тоже было )))
а який зашквар чекає на власників особняків та котеджів без дров"яного опалення.
П.С.
шлак посиплеться в депресивних регіонах, в Києві ще якось перебудем цю зиму без значного падіння
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Нед 01 лип, 2018 18:05
stm написав: Первый написав: Faceless написав:
Отмена субсидий к ценам продажи недвижимости имеет отношение чуть более чем никакого.
Проверяется очень легко на примере Захара. Он понятийно обьяснит че лучше будет там жить сам чем за бесценок отдаст.
Зи. Помню на форуме писали че уедут по селам дровами топить. Так никто и не сьехал.
Первый, так как они отменили 60% субсидий,просто энерго будут в 2019 году с огромной задолженностью. А кто купит или приймёт в собственность старую квартиру с долгом за коммунальные тоже вопрос. За 1 отопительный период 1 30метровая собирает приблизительно 5700 долга за отопление.
Интересно сколько таких и более метров квартир будет по Украине... И как выгребать будут все
1 орендна плата ($220), або 1.5 мінзара або 1% від ціни актива-бабушатніка
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 01 лип, 2018 18:06, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Нед 01 лип, 2018 18:05
flyman написав: stm написав: Первый написав:stm
Захар хочет лям за прелесть.
0,005700 млн за год как повлияет на цену?
Первый, мой вопрос был немного в другом русле. Энерги в долгах, которые не собирается никто оплачивать + 60% порезанных субсидий с паспортами в предвыборный год. Отличное будущее всех нас ждёт )))
А недвижимость исключительно в рост, ну что бы по теме тоже было )))
а який зашквар чекає на власників особняків та котеджів без дров"яного опалення.
П.С.
шлак посиплеться в депресивних регіонах, в Києві ще якось перебудем цю зиму без значного падіння
Да пусть сыпется. Если владельцы не понимают, что за услуги надо платить самому, а не ждать помощи от доброго дяди-премьера или дяди-президента.
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Viktor
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Додано: Нед 01 лип, 2018 18:08
Viktor написав: flyman написав:
шлак посиплеться в депресивних регіонах, в Києві ще якось перебудем цю зиму без значного падіння
Да пусть сыпется. Если владельцы не понимают, что за услуги надо платить самому, а не ждать помощи от доброго дяди-премьера или дяди-президента.
посиплеться інфраструктура: центральне опалення, енергокомпанії і т.д.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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