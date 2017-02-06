Додано: Нед 01 лип, 2018 19:39

Я не много далек от средней заработной платы и воспринимаю реальность только через личные ощущения. У меня самые большие доходы были в 2007-08 и после кризиса пошёл сильный провал. Оборот стал такой, как раньше был доход. С тех пор отыгралось только 20-30%. Знаю, так у многих и не понимаю, почему точкой отчета берете 2013, но стало интересно, запросил в гугле:В 2013 средняя зарплата была 629$. За 3-к квартиру я платил порядка 80-90$ (точно не помню, т.к. плачу не я. Давал 100$ и знаю что оставалось).В 2017 - 396$ и счет ТОЛЬКО за отопление был порядка 3500 грн. (130$). В магазин так же не хожу, а если и хожу, то цены особо не запоминаю, но и я понял, что стоимость продуктов выросла (в долларах) и значительно. Вы башку из телевизора высуньте, наверняка же сами живете в этой стране и в состоянии видеть элементарные вещи.