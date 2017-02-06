Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Viktor написав:quote="4398140:flyman" шлак посиплеться в депресивних регіонах, в Києві ще якось перебудем цю зиму без значного падіння ==
Да пусть сыпется. Если владельцы не понимают, что за услуги надо платить самому, а не ждать помощи от доброго дяди-премьера или дяди-президента.
посиплеться інфраструктура: центральне опалення, енергокомпанії і т.д.
Енергокомпанії, як бачимо на прикладі Київенерго, можуть чистими виходити із води. А Київ третій місяць залишається без гарячої води і невідомо, як буде з опаленням.
flyman написав:шлак посиплеться в депресивних регіонах, в Києві ще якось перебудем цю зиму без значного падіння
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Richi написав:Осенью проявиться отмена субсидий для многих и повышение ком. услуг - это факт. Накопительный эффект - это Вы пытаетесь выдать желаемое за действительное.
Может быть, но согласитесь, вечно не могла продолжаться ситуация, когда доходы в долларах растут и уже вышли на уровень 12-ого года, аренда растет, цены котлованов растут, а цены продажи вторички падают или стоят на месте.
1) Почему не могут? 2) Что Вы считаете доходом? Зарплата или то что осталось на руках после оплаты обязательных расходов? ------------- Цены котлованов растут потому, что эта увлекательная игра, как войти в котлован и продать по переуступки - оправдывает риски и в разы выгоднее депозитов (без уплаты налогов и пр. суеты) Аренда растёт, потому что многие ищут свой последний шанс заработать в Киеве. Но это не бесконечно т.к. аренда забирает все заработанные деньги и люди начинают ибо работать вахтовым методом, либо уезжать в Польшу, где предоставляют общагу и рабочее место. P.S. Здесь вообще есть работающие люди (не на форуме)? Так чтобы понимать какой средний чек в торговой точке, как люди тратят деньги, какие выручки и пр.?
Востаннє редагувалось Richi в Нед 01 лип, 2018 19:10, всього редагувалось 1 раз.
Первый, мой вопрос был немного в другом русле. Энерги в долгах, которые не собирается никто оплачивать + 60% порезанных субсидий с паспортами в предвыборный год. Отличное будущее всех нас ждёт ))) А недвижимость исключительно в рост, ну что бы по теме тоже было )))
за енергетиків:-) це останні за кого тре переживати:-) все буде ок.
Я не много далек от средней заработной платы и воспринимаю реальность только через личные ощущения. У меня самые большие доходы были в 2007-08 и после кризиса пошёл сильный провал. Оборот стал такой, как раньше был доход. С тех пор отыгралось только 20-30%. Знаю, так у многих и не понимаю, почему точкой отчета берете 2013, но стало интересно, запросил в гугле: https://seosait.com/wp-content/uploads/ ... 9-2015.png В 2013 средняя зарплата была 629$. За 3-к квартиру я платил порядка 80-90$ (точно не помню, т.к. плачу не я. Давал 100$ и знаю что оставалось). В 2017 - 396$ и счет ТОЛЬКО за отопление был порядка 3500 грн. (130$). В магазин так же не хожу, а если и хожу, то цены особо не запоминаю, но и я понял, что стоимость продуктов выросла (в долларах) и значительно. Вы башку из телевизора высуньте, наверняка же сами живете в этой стране и в состоянии видеть элементарные вещи.
Первый написав:Проверяется очень легко на примере Захара. Он понятийно обьяснит че лучше будет там жить сам чем за бесценок отдаст. Зи. Помню на форуме писали че уедут по селам дровами топить. Так никто и не сьехал.
Первый, так как они отменили 60% субсидий,просто энерго будут в 2019 году с огромной задолженностью. А кто купит или приймёт в собственность старую квартиру с долгом за коммунальные тоже вопрос. За 1 отопительный период 1 30метровая собирает приблизительно 5700 долга за отопление. Интересно сколько таких и более метров квартир будет по Украине... И как выгребать будут все
С долгами купят на ура, долг по коммуналке это плевый вопрос относительно цены покупки.
Есть знакомый в Харькове, купил комнату в блочной общаге в прошлом году за 7500 долл, уже говорит дешевле 9к нема. Кстати купил с долгом по коммуналке в 1.5 куе, хозяин не платил с 2005 года
Первый написав:Проверяется очень легко на примере Захара. Он понятийно обьяснит че лучше будет там жить сам чем за бесценок отдаст. Зи. Помню на форуме писали че уедут по селам дровами топить. Так никто и не сьехал.
Первый, так как они отменили 60% субсидий,просто энерго будут в 2019 году с огромной задолженностью. А кто купит или приймёт в собственность старую квартиру с долгом за коммунальные тоже вопрос. За 1 отопительный период 1 30метровая собирает приблизительно 5700 долга за отопление. Интересно сколько таких и более метров квартир будет по Украине... И как выгребать будут все
С долгами купят на ура, долг по коммуналке это плевый вопрос относительно цены покупки.
Есть знакомый в Харькове, купил комнату в блочной общаге в прошлом году за 7500 долл, уже говорит дешевле 9к нема. Кстати купил с долгом по коммуналке в 1.5 куе, хозяин не платил с 2005 года
Ок. С 2005, а спросите у знакомого долг за 2017, умножьте на 20-30% повышение плановое и умножьте на 10 лет. И теперь скажите сколько стоит эта квартира в отношении цены актива?
stm написав:Первый, так как они отменили 60% субсидий,просто энерго будут в 2019 году с огромной задолженностью. А кто купит или приймёт в собственность старую квартиру с долгом за коммунальные тоже вопрос. За 1 отопительный период 1 30метровая собирает приблизительно 5700 долга за отопление. Интересно сколько таких и более метров квартир будет по Украине... И как выгребать будут все
С долгами купят на ура, долг по коммуналке это плевый вопрос относительно цены покупки.
Есть знакомый в Харькове, купил комнату в блочной общаге в прошлом году за 7500 долл, уже говорит дешевле 9к нема. Кстати купил с долгом по коммуналке в 1.5 куе, хозяин не платил с 2005 года
Ок. С 2005, а спросите у знакомого долг за 2017, умножьте на 20-30% повышение плановое и умножьте на 10 лет. И теперь скажите сколько стоит эта квартира в отношении цены актива?
Квартира - громко сказано, комната. И за долг по коммуналке ему хозяин ещё 1к скинул. Ну так это а)комната, б) Харьков, в) я привел как аргумент, что так дёшево как тогда уже вариантов нет Мы же ведём речь о квартирах и о Киеве. Да пусть там будет хоть та же 1000 долл долгов, максимум, и это отдельные случаи- это никак не повлияет на РН в целом
Faceless написав:Есть знакомый в Харькове, купил комнату в блочной общаге в прошлом году за 7500 долл, уже говорит дешевле 9к нема. Кстати купил с долгом по коммуналке в 1.5 куе, хозяин не платил с 2005 года
Все может быть, я не мониторю цены на комнаты, но очень часто люди подсознательно приукрашивают, чтобы убедить себя в правоте своего решения. Особенно, когда они хвастаются знакомым.