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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1473147414751476>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 944
Висота стель
4%
41
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
27
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
198
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
70
Раціональне планування та метраж
16%
147
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
176
Якість будівництва
15%
145
Всього голосів : 944
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 20:13

  stm написав:Ок. С 2005, а спросите у знакомого долг за 2017, умножьте на 20-30% повышение плановое и умножьте на 10 лет. И теперь скажите сколько стоит эта квартира в отношении цены актива?


Це все лірика. Спитайте в Захара, як цей фактор вплине на ціну його квартири. Він якраз її зливає.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 20:52

  kingkongovets написав:стм реально жжот)

а мне она нравится, да и разбавляет словом эту компанию солидных и оттого очень сурьезных инвесторОв
Савченко Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 21:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Есть знакомый в Харькове, купил комнату в блочной общаге в прошлом году за 7500 долл, уже говорит дешевле 9к нема. Кстати купил с долгом по коммуналке в 1.5 куе, хозяин не платил с 2005 года

Все может быть, я не мониторю цены на комнаты, но очень часто люди подсознательно приукрашивают, чтобы убедить себя в правоте своего решения. Особенно, когда они хвастаются знакомым.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 21:33

  Richi написав:
  Vlad442 написав:
  Richi написав:Осенью проявиться отмена субсидий для многих и повышение ком. услуг - это факт. Накопительный эффект - это Вы пытаетесь выдать желаемое за действительное.

Может быть, но согласитесь, вечно не могла продолжаться ситуация, когда доходы в долларах растут и уже вышли на уровень 12-ого года, аренда растет, цены котлованов растут, а цены продажи вторички падают или стоят на месте.

1) Почему не могут?
2) Что Вы считаете доходом? Зарплата или то что осталось на руках после оплаты обязательных расходов?
-------------
Цены котлованов растут потому, что эта увлекательная игра, как войти в котлован и продать по переуступки - оправдывает риски и в разы выгоднее депозитов (без уплаты налогов и пр. суеты)
Аренда растёт, потому что многие ищут свой последний шанс заработать в Киеве. Но это не бесконечно т.к. аренда забирает все заработанные деньги и люди начинают ибо работать вахтовым методом, либо уезжать в Польшу, где предоставляют общагу и рабочее место.
P.S. Здесь вообще есть работающие люди (не на форуме)? Так чтобы понимать какой средний чек в торговой точке, как люди тратят деньги, какие выручки и пр.?

1 Потому что эти параметры (доходы и цены) зависимы и не могут долго двигаться в разных направлениях.
2 Если доход и расход вырос в два раза, то то, что осталось на руках, тоже выросло в два раза.
Если брать динамику зп и инфляцию по госстату, то рост зарплат значительно опережает инфляцию.

Цены котлованов сейчас не оправдывают риски.
Аренда растет потому что это истинный, а не бумажный показатель уровня доходов.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 21:40

  flyman написав:
  Viktor написав:
  flyman написав:шлак посиплеться в депресивних регіонах, в Києві ще якось перебудем цю зиму без значного падіння


Да пусть сыпется. Если владельцы не понимают, что за услуги надо платить самому, а не ждать помощи от доброго дяди-премьера или дяди-президента.

посиплеться інфраструктура: центральне опалення, енергокомпанії і т.д.

В 90-е не посыпалась, потом тоже не посыпалась и сейчас не посыпется.
Если прижмет и будет некуда деваться, примут закон, упрощающий изъятие квартир за долги и все.
Даже сейчас в разных домах от 20 до 40% квартир сдается. Думаете там не платят коммунальные потому что нет денег?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 21:44

  rusramzik написав:Отслеживаю эконом-хрущи...Риста не вижу! Появилось много покупанов с баблом и желанием купить совкошлак??? :shock:
Даже под аренду придется делать ремонт, а это еще пятерик $ мин.
Это не Рист- это поднятие Хотелки перед осенним проседанием на новое Дно :!:
ЗЫ. для этого сегмента Субсидия как глоток воздуха (даже не свежего). Сливать "бабушатники" еще более быстрыми темпами!

"Бабушатники" это вполне юзабельное жилье. Пусть и не особо модное на моменте. Сливать за копейки? Лучше бежать против толпы и наоборот покупать. Окно возможностей по новостроям закрылась, куда деваться людям с ограниченными финансами и потребностью в жилье?

"Это не Рист- это поднятие Хотелки перед осенним проседанием на новое Дно :!:"
Отличная фраза. Нужно записать.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 22:49

краще запитати у місцевих старожилів.
сержика спалила брехня та місце оренди на куренівці, недалеко від офіса фінанс юа.
а так дуже правдива легенда виходила про багатодітного татуся що не може знайти вже 10 років квартиру для покупки...
Васенька
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 22:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Не вижу смысла спорить, рист станет заметен через три недели...
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 23:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  stm написав:За 1 отопительный период 1 30метровая собирает приблизительно 5700 долга за отопление

реали?
у кыйови?
дайте инсайд откуда инфа
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 23:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Сданные квартиры 1 квартал, год к году минус 7% http://kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=2656&lang=1
Оранжевый-хит сезона
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