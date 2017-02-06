Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:Есть знакомый в Харькове, купил комнату в блочной общаге в прошлом году за 7500 долл, уже говорит дешевле 9к нема. Кстати купил с долгом по коммуналке в 1.5 куе, хозяин не платил с 2005 года
Все может быть, я не мониторю цены на комнаты, но очень часто люди подсознательно приукрашивают, чтобы убедить себя в правоте своего решения. Особенно, когда они хвастаются знакомым.
Richi написав:Осенью проявиться отмена субсидий для многих и повышение ком. услуг - это факт. Накопительный эффект - это Вы пытаетесь выдать желаемое за действительное.
Может быть, но согласитесь, вечно не могла продолжаться ситуация, когда доходы в долларах растут и уже вышли на уровень 12-ого года, аренда растет, цены котлованов растут, а цены продажи вторички падают или стоят на месте.
1) Почему не могут? 2) Что Вы считаете доходом? Зарплата или то что осталось на руках после оплаты обязательных расходов? ------------- Цены котлованов растут потому, что эта увлекательная игра, как войти в котлован и продать по переуступки - оправдывает риски и в разы выгоднее депозитов (без уплаты налогов и пр. суеты) Аренда растёт, потому что многие ищут свой последний шанс заработать в Киеве. Но это не бесконечно т.к. аренда забирает все заработанные деньги и люди начинают ибо работать вахтовым методом, либо уезжать в Польшу, где предоставляют общагу и рабочее место. P.S. Здесь вообще есть работающие люди (не на форуме)? Так чтобы понимать какой средний чек в торговой точке, как люди тратят деньги, какие выручки и пр.?
1 Потому что эти параметры (доходы и цены) зависимы и не могут долго двигаться в разных направлениях. 2 Если доход и расход вырос в два раза, то то, что осталось на руках, тоже выросло в два раза. Если брать динамику зп и инфляцию по госстату, то рост зарплат значительно опережает инфляцию.
Цены котлованов сейчас не оправдывают риски. Аренда растет потому что это истинный, а не бумажный показатель уровня доходов.
flyman написав:шлак посиплеться в депресивних регіонах, в Києві ще якось перебудем цю зиму без значного падіння
Да пусть сыпется. Если владельцы не понимают, что за услуги надо платить самому, а не ждать помощи от доброго дяди-премьера или дяди-президента.
посиплеться інфраструктура: центральне опалення, енергокомпанії і т.д.
В 90-е не посыпалась, потом тоже не посыпалась и сейчас не посыпется. Если прижмет и будет некуда деваться, примут закон, упрощающий изъятие квартир за долги и все. Даже сейчас в разных домах от 20 до 40% квартир сдается. Думаете там не платят коммунальные потому что нет денег?
rusramzik написав:Отслеживаю эконом-хрущи...Риста не вижу! Появилось много покупанов с баблом и желанием купить совкошлак??? Даже под аренду придется делать ремонт, а это еще пятерик $ мин. Это не Рист- это поднятие Хотелки перед осенним проседанием на новое Дно ЗЫ. для этого сегмента Субсидия как глоток воздуха (даже не свежего). Сливать "бабушатники" еще более быстрыми темпами!
"Бабушатники" это вполне юзабельное жилье. Пусть и не особо модное на моменте. Сливать за копейки? Лучше бежать против толпы и наоборот покупать. Окно возможностей по новостроям закрылась, куда деваться людям с ограниченными финансами и потребностью в жилье?
"Это не Рист- это поднятие Хотелки перед осенним проседанием на новое Дно " Отличная фраза. Нужно записать.
краще запитати у місцевих старожилів. сержика спалила брехня та місце оренди на куренівці, недалеко від офіса фінанс юа. а так дуже правдива легенда виходила про багатодітного татуся що не може знайти вже 10 років квартиру для покупки...