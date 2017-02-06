Richi написав:

Vlad442 написав: Richi написав: Осенью проявиться отмена субсидий для многих и повышение ком. услуг - это факт. Накопительный эффект - это Вы пытаетесь выдать желаемое за действительное. Осенью проявиться отмена субсидий для многих и повышение ком. услуг - это факт. Накопительный эффект - это Вы пытаетесь выдать желаемое за действительное.

Может быть, но согласитесь, вечно не могла продолжаться ситуация, когда доходы в долларах растут и уже вышли на уровень 12-ого года, аренда растет, цены котлованов растут, а цены продажи вторички падают или стоят на месте. Может быть, но согласитесь, вечно не могла продолжаться ситуация, когда доходы в долларах растут и уже вышли на уровень 12-ого года, аренда растет, цены котлованов растут, а цены продажи вторички падают или стоят на месте.

1) Почему не могут?2) Что Вы считаете доходом? Зарплата или то что осталось на руках после оплаты обязательных расходов?-------------Цены котлованов растут потому, что эта увлекательная игра, как войти в котлован и продать по переуступки - оправдывает риски и в разы выгоднее депозитов (без уплаты налогов и пр. суеты)Аренда растёт, потому что многие ищут свой последний шанс заработать в Киеве. Но это не бесконечно т.к. аренда забирает все заработанные деньги и люди начинают ибо работать вахтовым методом, либо уезжать в Польшу, где предоставляют общагу и рабочее место.P.S. Здесь вообще есть работающие люди (не на форуме)? Так чтобы понимать какой средний чек в торговой точке, как люди тратят деньги, какие выручки и пр.?