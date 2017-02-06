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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1473147414751476

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 944
Висота стель
4%
41
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
27
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
198
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
70
Раціональне планування та метраж
16%
147
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
176
Якість будівництва
15%
145
Всього голосів : 944
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 23:12

  Faceless написав:Есть знакомый в Харькове, купил комнату в блочной общаге в прошлом году за 7500долл, уже говорит дешевле 9к нема. Кстати купил с долгом в 1.5куе, хозяин не платил с 2005 года

так за 9 и купил :roll: или 6+ погасил долг?
Савченко Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 23:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

antonivs3 написав:
  Faceless написав:Есть знакомый в Харькове, купил комнату в блочной общаге в прошлом году за 7500долл, уже говорит дешевле 9к нема. Кстати купил с долгом в 1.5куе, хозяин не платил с 2005 года

так за 9 и купил :roll: или 6+ погасил долг?


Второе
Faceless
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4
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 23:17

  Vlad442 написав:Даже сейчас в разных домах от 20 до 40% квартир сдается. Думаете там не платят коммунальные потому что нет денег?

я больше скажу- почти в каждой новостройке в парадном список должников вывешен
Савченко Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 23:18

  Оранжевый-хит сезона написав:Не вижу смысла спорить, рист станет заметен через три недели...
шото у вас сдвиг парадигмы произошел, или этот рист в кавычках?
Востаннє редагувалось antonivs3 в Нед 01 лип, 2018 23:22, всього редагувалось 1 раз.
Савченко Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 23:22

  antonivs3 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Не вижу смысла спорить, рист станет заметен через три недели...
шото у вас сдвиг парадигмы произошел, или это в кавычках?

Та нет, я ещё год назад писал что это лето будет дном. А Барака писал что увидим 800 по бомберу.
Я согласен с Владом что прошёл цикл повышения зарплат, сейчас происходит накопление новых денег. А так как цены низкие то пойдёт скупка. Потихоньку но пойдёт. Повторюсь, в сентябре на первичке будет нечего покупать.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 23:27

Оранжевый-хит сезона
уну, опять бухаешь в одиночестве? :shock:

как там твоя сданная 3к на похе за 10кгрн, еще живая?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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1
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 23:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Осталось 2 пленарные недели заседаний ВРУ. Потом каникулы до сентября. С курсом доллара проблем не вижу. Два месяца затишья обеспечат рост цен на недвигу.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 23:30

  Прохожий написав:Оранжевый-хит сезона
уну, опять бухаешь в одиночестве? :shock:

как там твоя сданная 3к на похе за 10кгрн, еще живая?

в августе будет год как сдал, попробуем поднять цену... квартирантами доволен
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 23:34

  Vlad442 написав: Лучше бежать против толпы и наоборот покупать. Окно возможностей по новостроям закрылась, куда деваться людям с ограниченными финансами и потребностью в жилье?

Т.е. с ""голой #опой Ежа пугать"" - тута логика не понятна???
rusramzik
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 23:38

  Оранжевый-хит сезона написав:
  antonivs3 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Не вижу смысла спорить, рист станет заметен через три недели...
шото у вас сдвиг парадигмы произошел, или это в кавычках?

Та нет, я ещё год назад писал что это лето будет дном. А Барака писал что увидим 800 по бомберу.
Я согласен с Владом что прошёл цикл повышения зарплат, сейчас происходит накопление новых денег. А так как цены низкие то пойдёт скупка. Потихоньку но пойдёт. Повторюсь, в сентябре на первичке будет нечего покупать.

Так оно и и понятно, что после падения пойдет рост! :!: "Где деньги Зин".... Заработали ...кактам его...Гипеперхули?? или воровать лень уже?? :mrgreen:
ЗЫ. Через 2 минуты.
Человек продал свое кафе в центре г. Лубны наверное, чтобы вложиться в Киевский бетон????
rusramzik
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