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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 01 лип, 2018 23:12
Faceless написав:
Есть знакомый в Харькове, купил комнату в блочной общаге в прошлом году за 7500долл, уже
говорит дешевле 9к нема.
Кстати купил с долгом в 1.5куе,
хозяин не платил с 2005 года
так за 9 и купил
или 6+ погасил долг?
Савченко Так!
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Додано: Нед 01 лип, 2018 23:15
antonivs3 написав: Faceless написав:
Есть знакомый в Харькове, купил комнату в блочной общаге в прошлом году за 7500долл, уже
говорит дешевле 9к нема.
Кстати купил с долгом в 1.5куе,
хозяин не платил с 2005 года
так за 9 и купил
или 6+ погасил долг?
Второе
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Faceless
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4
Додано: Нед 01 лип, 2018 23:17
Vlad442 написав:
Даже сейчас в разных домах от 20 до 40% квартир сдается. Думаете там не платят коммунальные потому что нет денег?
я больше скажу- почти в каждой новостройке в парадном список должников вывешен
Савченко Так!
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Додано: Нед 01 лип, 2018 23:18
Оранжевый-хит сезона написав:
Не вижу смысла спорить, рист станет заметен через три недели...
шото у вас сдвиг парадигмы произошел, или этот рист в кавычках?
Востаннє редагувалось antonivs3
в Нед 01 лип, 2018 23:22, всього редагувалось 1 раз.
Савченко Так!
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Додано: Нед 01 лип, 2018 23:22
antonivs3 написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Не вижу смысла спорить, рист станет заметен через три недели...
шото у вас сдвиг парадигмы произошел, или это в кавычках?
Та нет, я ещё год назад писал что это лето будет дном. А Барака писал что увидим 800 по бомберу.
Я согласен с Владом что прошёл цикл повышения зарплат, сейчас происходит накопление новых денег. А так как цены низкие то пойдёт скупка. Потихоньку но пойдёт. Повторюсь, в сентябре на первичке будет нечего покупать.
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Нед 01 лип, 2018 23:27
Оранжевый-хит сезона
уну, опять бухаешь в одиночестве?
как там твоя сданная 3к на похе за 10кгрн, еще живая?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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1
Додано: Нед 01 лип, 2018 23:29
Осталось 2 пленарные недели заседаний ВРУ. Потом каникулы до сентября. С курсом доллара проблем не вижу. Два месяца затишья обеспечат рост цен на недвигу.
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Нед 01 лип, 2018 23:30
Прохожий написав:Оранжевый-хит сезона
уну, опять бухаешь в одиночестве?
как там твоя сданная 3к на похе за 10кгрн, еще живая?
в августе будет год как сдал, попробуем поднять цену... квартирантами доволен
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Додано: Нед 01 лип, 2018 23:34
Vlad442 написав:
Лучше бежать против толпы и наоборот покупать. Окно возможностей по новостроям закрылась, куда деваться людям с ограниченными финансами и потребностью в жилье?
Т.е. с ""голой #опой Ежа пугать"" - тута логика не понятна???
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Додано: Нед 01 лип, 2018 23:38
Оранжевый-хит сезона написав: antonivs3 написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Не вижу смысла спорить, рист станет заметен через три недели...
шото у вас сдвиг парадигмы произошел, или это в кавычках?
Та нет, я ещё год назад писал что это лето будет дном. А Барака писал что увидим 800 по бомберу.
Я согласен с Владом что прошёл цикл повышения зарплат, сейчас происходит накопление новых денег. А так как цены низкие то пойдёт скупка. Потихоньку но пойдёт. Повторюсь, в сентябре на первичке будет нечего покупать.
Так оно и и понятно, что после падения пойдет рост!
"Где деньги Зин".... Заработали ...кактам его...Гипеперхули?? или воровать лень уже??
ЗЫ. Через 2 минуты.
Человек продал свое кафе в центре г. Лубны наверное, чтобы вложиться в Киевский бетон????
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rusramzik
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