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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1474147514761477

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 949
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
199
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
71
Раціональне планування та метраж
16%
148
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
176
Якість будівництва
15%
145
Всього голосів : 949
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 06:37

  Vlad442 написав:
  flyman написав:посиплеться інфраструктура: центральне опалення, енергокомпанії і т.д.

В 90-е не посыпалась, потом тоже не посыпалась и сейчас не посыпется.
Если прижмет и будет некуда деваться, примут закон, упрощающий изъятие квартир за долги и все.
Даже сейчас в разных домах от 20 до 40% квартир сдается.
Такі смішні рожевоокулярники фейсляри)) В одного дорожай в Харкові, у іншого інфраструктура вічна))) ріелтор Влад442-Ікарус "забув", що радянський запас міцності інфраструктури (25 років) закінчився, і саме тому вона сиплеться, як карточна будівля))) убогі, убогі фейсляри...
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 06:40

  Faceless написав:https://24tv.ua/yaki_dohodi_otrimuyut_nelegalni_pratsivniki_dani_doslidzhennya_n990509

Більшість опитаних, навіть офіційно зареєстрованих, відповіли, що 50% зарплати отримують в конверті. Що цікаво, 55% з тих, хто мають зарплату в конверті – отримують офіційну мінімальну зарплату плюс "доплату".

Фейцлец, ваші місцеві "опити" не мають жодного відношення до статистики. Хоча би тому, що ріспект00 голосує у вас 19 разів, а теплоінженер Юра_ чи бідолашний Ремарки (не письменник, а гальмівник, що не встиг купити котлован у Варшавському) - жодного разу! Зарубайте це собі на носі!
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Повідомлень: 18672
З нами з: 12.09.11
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