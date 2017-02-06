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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 02 лип, 2018 06:37
Vlad442 написав: flyman написав:
посиплеться інфраструктура: центральне опалення, енергокомпанії і т.д.
В 90-е не посыпалась, потом тоже не посыпалась и сейчас не посыпется.
Если прижмет и будет некуда деваться, примут закон, упрощающий изъятие квартир за долги и все.
Даже сейчас в разных домах от 20 до 40% квартир сдается.
Такі смішні рожевоокулярники фейсляри)) В одного дорожай в Харкові, у іншого інфраструктура вічна))) ріелтор Влад442-Ікарус "забув", що радянський запас міцності інфраструктури (25 років) закінчився, і саме тому вона сиплеться, як карточна будівля))) убогі, убогі фейсляри...
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Додано: Пон 02 лип, 2018 06:40
Faceless написав:
https://24tv.ua/yaki_dohodi_otrimuyut_nelegalni_pratsivniki_dani_doslidzhennya_n990509Більшість опитаних, навіть офіційно зареєстрованих, відповіли, що 50% зарплати отримують в конверті. Що цікаво, 55% з тих, хто мають зарплату в конверті – отримують офіційну мінімальну зарплату плюс "доплату".
Фейцлец, ваші місцеві "опити" не мають жодного відношення до статистики. Хоча би тому, що ріспект00 голосує у вас 19 разів, а теплоінженер Юра_ чи бідолашний Ремарки (не письменник, а гальмівник, що не встиг купити котлован у Варшавському) - жодного разу! Зарубайте це собі на носі!
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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- Подякував: 1088 раз.
- Подякували: 1993 раз.
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