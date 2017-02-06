Додано: Пон 02 лип, 2018 09:41

Оранжевый-хит сезона написав:

Я согласен с Владом что прошёл цикл повышения зарплат, сейчас происходит накопление новых денег. А так как цены низкие то пойдёт скупка. Потихоньку но пойдёт. Повторюсь, в сентябре на первичке будет нечего покупать. Я согласен с Владом что прошёл цикл повышения зарплат, сейчас происходит накопление новых денег. А так как цены низкие то пойдёт скупка. Потихоньку но пойдёт. Повторюсь, в сентябре на первичке будет нечего покупать.

Покажите мне рост! Я тоже хочу в нем поучаствовать! Цены падают и все прекрасно знают причины, но пытаются обосновать какими-то немыслимыми и необъяснимыми событиями. Сначала падение цен сдерживал банкопад - освобождение большой гривневой наличности. Потом деньги переселенцев. Далее снижение процентных станов по депозитам -бессмысленно стало хранить деньги в банке. Сейчас, катастрофическое сжатие доходов, что приводит к тому, что многие пытаются запустить свои имеющиеся запасы и за их счет хоть не много увеличить доход. Кто-то пытается освоить дополнительно новый бизнес, но понимает, что это требует дополнительного времени, которого у работающего человека нет. Другие пытаются решить вопрос за счет пассивного дохода - покупки и сдачи в аренду недвижимости. На каждом углу говорят о том, как растет аренда, как просто можно обставить квартиру с ОЛХ и пр. С первого взгляда выглядит действительно не плохо. У меня уже много знакомых пошли по этому пути. Но есть и знакомые, которые сдали свою недвижимость несколько лет назад и не в восторге от данного бизнеса. Они не покупали, им квартиры достались по ряду обстоятельств. Сейчас в раздумьях, что делать. Сдавать - это работа, а с увеличением коммуналки, денег с аренды будет оставаться ещё меньше. Уменьшить расходы (оформить субсидию) не представляется возможным. Увеличить рентабельность (сделать ремонт, поменять мебель) и поднять стоимость - не потянут и затраты не окупятся. Продать на падающем рынке - проблема и жалко. Вообщем, чемодан без ручки - и нести тяжело и бросить жалко. Обрубить концы - продать и забыть?! И что дальше? Куда эти деньги? Так хоть какие-то копейки приносит. Всё зыбко на грани рентабельности.Плюс, сейчас те кто на заработках, поддерживают спрос не большими вливаниями. Но государство и здесь перекрывает поток введением новых законов пытаясь обложить их налогами и лишить субсидии.Поэтому, я бы ставил вопрос не ``она (недвижимость) же не может падать бесконечно``, а ``это падение нельзя сдерживать бесконечно, ресурсы не вечные и не бесконечные``. Падает оно само и для этого достаточно ничего не делать, что сейчас и происходит. А вот чтобы росло и доходы увеличивались - нужно делать и это гораздо сложнее, чем ничего не делать.