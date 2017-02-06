Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:Цены котлованов сейчас не оправдывают риски. Аренда растет потому что это истинный, а не бумажный показатель уровня доходов.
Реальный рост доходов, это когда человек может купить на свою зп больше чем год назад (условно). Повышение зарплат есть и заметное, особенно в сегменте низкооплачиваемых профессий. Но повышение это обусловлено инфляцией и следует традиционно с отставанием от роста цен.
Аренда растет еще и по другой причине. Кол-во сделок продажи на которых риелторы могут заработать снизилась, а кушать эта братия привыкла хорошо еще со времен жирных годов. Поэтому переключились на аренду, это более динамичный рынок с б0льшим количеством сделок. Создают тучи фейковых объявлений и продвигают цену вперед. Собственники-арендодатели вовсе не против и тоже начинают повышать по истечении договора или раньше. Арендатор начинает суетиться а везде "эта уже сдана, но есть дороже".
vladimir07 растет аренда, хотя и не так быстро и вовсе не такие цифры, как рисуют у Котейко на Домике. на днях звонили, на сколько поднять аренду, прикинул, посмотрел авизо, посоветовал на 1000 (3к хрущ с ремонтом, сдали в сентябре за 7500), договорились лето +500, с сентября уже 8500
Оранжевый-хит сезона написав: Я согласен с Владом что прошёл цикл повышения зарплат, сейчас происходит накопление новых денег. А так как цены низкие то пойдёт скупка. Потихоньку но пойдёт. Повторюсь, в сентябре на первичке будет нечего покупать.
Покажите мне рост! Я тоже хочу в нем поучаствовать! Цены падают и все прекрасно знают причины, но пытаются обосновать какими-то немыслимыми и необъяснимыми событиями. Сначала падение цен сдерживал банкопад - освобождение большой гривневой наличности. Потом деньги переселенцев. Далее снижение процентных станов по депозитам -бессмысленно стало хранить деньги в банке. Сейчас, катастрофическое сжатие доходов, что приводит к тому, что многие пытаются запустить свои имеющиеся запасы и за их счет хоть не много увеличить доход. Кто-то пытается освоить дополнительно новый бизнес, но понимает, что это требует дополнительного времени, которого у работающего человека нет. Другие пытаются решить вопрос за счет пассивного дохода - покупки и сдачи в аренду недвижимости. На каждом углу говорят о том, как растет аренда, как просто можно обставить квартиру с ОЛХ и пр. С первого взгляда выглядит действительно не плохо. У меня уже много знакомых пошли по этому пути. Но есть и знакомые, которые сдали свою недвижимость несколько лет назад и не в восторге от данного бизнеса. Они не покупали, им квартиры достались по ряду обстоятельств. Сейчас в раздумьях, что делать. Сдавать - это работа, а с увеличением коммуналки, денег с аренды будет оставаться ещё меньше. Уменьшить расходы (оформить субсидию) не представляется возможным. Увеличить рентабельность (сделать ремонт, поменять мебель) и поднять стоимость - не потянут и затраты не окупятся. Продать на падающем рынке - проблема и жалко. Вообщем, чемодан без ручки - и нести тяжело и бросить жалко. Обрубить концы - продать и забыть?! И что дальше? Куда эти деньги? Так хоть какие-то копейки приносит. Всё зыбко на грани рентабельности. Плюс, сейчас те кто на заработках, поддерживают спрос не большими вливаниями. Но государство и здесь перекрывает поток введением новых законов пытаясь обложить их налогами и лишить субсидии. Поэтому, я бы ставил вопрос не ``она (недвижимость) же не может падать бесконечно``, а ``это падение нельзя сдерживать бесконечно, ресурсы не вечные и не бесконечные``. Падает оно само и для этого достаточно ничего не делать, что сейчас и происходит. А вот чтобы росло и доходы увеличивались - нужно делать и это гораздо сложнее, чем ничего не делать.
димон а почему сразу в крайности, $100 per apt? может падать 5 лет на 10% в год? может. тогда самые дешевые микрогостинки будут стоить не $16, а скажем 11тыс. а может и расти. upd по поводу может ли падать вечно- можно 20 лет сползать по 2-3%, и таким образом даже не уполовиниться.
Vlad442 написав:Цены котлованов сейчас не оправдывают риски. Аренда растет потому что это истинный, а не бумажный показатель уровня доходов.
Реальный рост доходов, это когда человек может купить на свою зп больше чем год назад (условно). Повышение зарплат есть и заметное, особенно в сегменте низкооплачиваемых профессий. Но повышение это обусловлено инфляцией и следует традиционно с отставанием от роста цен.
Аренда растет еще и по другой причине. Кол-во сделок продажи на которых риелторы могут заработать снизилась, а кушать эта братия привыкла хорошо еще со времен жирных годов. Поэтому переключились на аренду, это более динамичный рынок с б0льшим количеством сделок. Создают тучи фейковых объявлений и продвигают цену вперед. Собственники-арендодатели вовсе не против и тоже начинают повышать по истечении договора или раньше. Арендатор начинает суетиться а везде "эта уже сдана, но есть дороже".
Доходів завжди не вистачає. В незалежності від їх рівня. Завдання правильно розподілити пріоритети. А це найскладніше завдання. Бачу наочно по знайомим. Щодо тих яким додали зп. Замість зберегти, почались фрукти по 400 грн за кіло.. аля квін кантрі клуб на вихідні, проте не пропав текст зп мала, квартири дорогі. Зи. Співвідношення не змінили спосіб життя (прибавку відкладають)/змінили (Не відкладають) десь 1 до 5. Зи. У більшості Ріст легко дозволяє придбати 1 квадрат в оранжі. Проте якщо до цього він розглядався, то тепер різко став шлачком і задивлюються на фк2 (Проте бабла нема).
antonivs3 написав:vladimir07 растет аренда, хотя и не так быстро и вовсе не такие цифры, как рисуют у Котейко на Домике. на днях звонили, на сколько поднять аренду, прикинул, посмотрел авизо, посоветовал на 1000 (3к хрущ с ремонтом, сдали в сентябре за 7500), договорились лето +500, с сентября уже 8500
Я не отрицаю, что растет, это заметно. Я высказываю мысль, что риелторы активно участвуют в толкании цены вверх.
Richi написав:Я повторю свой вопрос: кто-то вообще работает на этом форуме, кроме как на самом форуме? Лично Вы, что-то производите (товары, услуги)?То что выросли расходы на 20-40% (в долларе) это знают все, достаточно посмотреть платежку за квартиру, ценник на заправке в магазине (95 - ый в 2015 - 1 л./20 грн. 2018- 1 л./29 грн.) и т.д. Зачем я это пишу, словно вы живете в другой стране?! Мы с 2008 года летим вниз, с короткой остановкой в 2013. У кого доходы выросли? Если исходить из того, что даже минимальный доход не делает нас беднее - это так. Но говорить о росте благосостояния в данной ситуации - это может только тролль.
У каждого своя ситуация. У одних людей бум 2008 привел к непропорциональному росту доходов. Им тяжелей пережить падение. У других не было такого бума, поэтому и доходы упали не так сильно. Очень трудно судить об общей ситуации со своей локальной точки наблюдения. У меня есть знакомый, который в 2008 был директором с сопутствующими атрибутами, а сейчас в Польше на заработках.
Про себя могу сказать, что мой доход всегда был пропорционален стоимости метра. Может только в 2007-2008 и в 2014 был меньше обычного, если считать в метрах.
vladimir07 написав:Реальный рост доходов, это когда человек может купить на свою зп больше чем год назад (условно). Повышение зарплат есть и заметное, особенно в сегменте низкооплачиваемых профессий. Но повышение это обусловлено инфляцией и следует традиционно с отставанием от роста цен.
Согласно статистики доходы растут быстрей роста цен. Последние годы инфляция замедлилась, а доходы у людей рванули вверх. В том числе и в долларах.
vladimir07 написав:Аренда растет еще и по другой причине. Кол-во сделок продажи на которых риелторы могут заработать снизилась, а кушать эта братия привыкла...
Вы переоцениваете роль посредников в формировании цены. Они следуют за трендом, а не создают его.