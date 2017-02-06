Тогда же когда и новолипки па 1500 за квадрат с ремонтом.
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Додано: Пон 02 лип, 2018 10:29
Тогда же когда и новолипки па 1500 за квадрат с ремонтом.
Всім процвітання!
Додано: Пон 02 лип, 2018 10:32
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Допиляв знайомого. Продав дизельного спортеджа. Купив повітря над земельною ділянкою:-)
Горжусь собою:-)
Всім процвітання!
Додано: Пон 02 лип, 2018 10:43
Richi
Это вы писали в мае, а что сейчас ?
За 31-33к долл. 2-к квартира 50-52-54 м2 будет скорее под ремонт.
У меня такое мнение сложилось после просмотра olx на выходных.
Ощущение такое, что или поснимали с продажи много в ожидании роста или же переририсовали ценники вверх.
2-к с ремонтом и мебелью за 33 (верх того что вы указали) не увидел ни одной и честно говоря сомневаюсь что таковые были.
Зато полно хотелок 40-45к долл. за 2-к квартиры с ремонтом в Деснянском районе, но не на Троещине, правда площади тех квартир печальные - около 45 м2.
И вот только обратил внимание, что в своей выкладке вы не указывали площади квартир.
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