Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Richi написав:Если кому-то ещё интересна сама тема ветки, то вести с полей... Мониторю цены на Троещине, 2-3 комнатные в течении последних 2-3 месяцев просели процентов на 8-10. Подчеркиваю, на протяжении 2-3 месяцев! Мониторю - это не значит изучаю объявления, а хожу на просмотры, реально выбираю для покупки. После нового года 2-ка с качественным ремонтом ушла за 39, за 3-ку просили в среднем 57-65. Сейчас 2-ки с качественным ремонтом и мебелью уже от 31-33, а 3-ки дороже 50 стоят, как вкопанные. Стартуют с 53-58 и это с качественным ремонтом. За 55-56 меблированные с техникой.
Richi
Это вы писали в мае, а что сейчас ? За 31-33к долл. 2-к квартира 50-52-54 м2 будет скорее под ремонт. У меня такое мнение сложилось после просмотра olx на выходных. Ощущение такое, что или поснимали с продажи много в ожидании роста или же переририсовали ценники вверх. 2-к с ремонтом и мебелью за 33 (верх того что вы указали) не увидел ни одной и честно говоря сомневаюсь что таковые были. Зато полно хотелок 40-45к долл. за 2-к квартиры с ремонтом в Деснянском районе, но не на Троещине, правда площади тех квартир печальные - около 45 м2. И вот только обратил внимание, что в своей выкладке вы не указывали площади квартир.
Richi написав:Если кому-то ещё интересна сама тема ветки, то вести с полей... Мониторю цены на Троещине, 2-3 комнатные в течении последних 2-3 месяцев просели процентов на 8-10. Подчеркиваю, на протяжении 2-3 месяцев! Мониторю - это не значит изучаю объявления, а хожу на просмотры, реально выбираю для покупки. После нового года 2-ка с качественным ремонтом ушла за 39, за 3-ку просили в среднем 57-65. Сейчас 2-ки с качественным ремонтом и мебелью уже от 31-33, а 3-ки дороже 50 стоят, как вкопанные. Стартуют с 53-58 и это с качественным ремонтом. За 55-56 меблированные с техникой.
Richi
Это вы писали в мае, а что сейчас ? За 31-33к долл. 2-к квартира 50-52-54 м2 будет скорее под ремонт. У меня такое мнение сложилось после просмотра olx на выходных. Ощущение такое, что или поснимали с продажи много в ожидании роста или же переририсовали ценники вверх. 2-к с ремонтом и мебелью за 33 (верх того что вы указали) не увидел ни одной и честно говоря сомневаюсь что таковые были. Зато полно хотелок 40-45к долл. за 2-к квартиры с ремонтом в Деснянском районе, но не на Троещине, правда площади тех квартир печальные - около 45 м2. И вот только обратил внимание, что в своей выкладке вы не указывали площади квартир.
Я вижу реально падение на 20% Вот вчера аренда на 1950 грн. А сегодня уже 1500 грн за комнату.
Цена же не может падать вечно. Не может квартира в Киеве быть за 100$.
Почему? Раньше покупали машины, ездили на них 3 года и продавали дороже. Все были убеждены, что не может машина обесцениться в 0. Автомобильные свалки в США и Европе которые мы видели в кино, нас просто удивляли, а когда узнавали что они ещё и доплачивают чтобы сдать машину - нас это вводило в шок. Потом мы узнали, что есть Детройт и увидели, как миграция и отсутствие работы может превратить недвижимость в ноль. Но это опять не о нас ... Если государство продолжить закрывать дыры за счет увеличения счетов за оплату не давая возможность развиваться и больше зарабатывать, то деньгам на оплату этих счетов неоткуда будет просто браться. Страна летит в пропасть и никто даже не пытается этот поезд остановить. Прочитайте книгу ``Атлант расправил плечи`` - это словно о нашей стране.
antonivs3 написав:vladimir07 растет аренда, хотя и не так быстро и вовсе не такие цифры, как рисуют у Котейко на Домике. на днях звонили, на сколько поднять аренду, прикинул, посмотрел авизо, посоветовал на 1000 (3к хрущ с ремонтом, сдали в сентябре за 7500), договорились лето +500, с сентября уже 8500
7500 => 8500, +13,33% , це десь на рівні інфляції, тобто в "0" або невеликий "-" у реальних цінах
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Цена же не может падать вечно. Не может квартира в Киеве быть за 100$.
Почему? Раньше покупали машины, ездили на них 3 года и продавали дороже. Все были убеждены, что не может машина обесцениться в 0. Автомобильные свалки в США и Европе которые мы видели в кино, нас просто удивляли, а когда узнавали что они ещё и доплачивают чтобы сдать машину - нас это вводило в шок. Потом мы узнали, что есть Детройт и увидели, как миграция и отсутствие работы может превратить недвижимость в ноль. Но это опять не о нас ... Если государство продолжить закрывать дыры за счет увеличения счетов за оплату не давая возможность развиваться и больше зарабатывать, то деньгам на оплату этих счетов неоткуда будет просто браться. Страна летит в пропасть и никто даже не пытается этот поезд остановить. Прочитайте книгу ``Атлант расправил плечи`` - это словно о нашей стране.
Если квартира с ремонтом на трое будет стоить 0, зачем бизнесмен ездит и смотрит их по 30-50куе?