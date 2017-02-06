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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1476147714781479>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 949
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
199
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
71
Раціональне планування та метраж
16%
148
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
176
Якість будівництва
15%
145
Всього голосів : 949
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 10:29

  vladimir07 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Не вижу смысла спорить, рист станет заметен через три недели...


А када будет ранее анонсированный удар по ценам аренды, который должен наступить после сдачи тучи Эврик, Варшавских, Кристеров ? Или ето отменяется уже ?


Тогда же когда и новолипки па 1500 за квадрат с ремонтом.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 10:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Допиляв знайомого. Продав дизельного спортеджа. Купив повітря над земельною ділянкою:-)
Горжусь собою:-)
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 10:43

  Richi написав:Если кому-то ещё интересна сама тема ветки, то вести с полей... Мониторю цены на Троещине, 2-3 комнатные в течении последних 2-3 месяцев просели процентов на 8-10. Подчеркиваю, на протяжении 2-3 месяцев! Мониторю - это не значит изучаю объявления, а хожу на просмотры, реально выбираю для покупки. После нового года 2-ка с качественным ремонтом ушла за 39, за 3-ку просили в среднем 57-65. Сейчас 2-ки с качественным ремонтом и мебелью уже от 31-33, а 3-ки дороже 50 стоят, как вкопанные. Стартуют с 53-58 и это с качественным ремонтом. За 55-56 меблированные с техникой.


Richi

Это вы писали в мае, а что сейчас ?
За 31-33к долл. 2-к квартира 50-52-54 м2 будет скорее под ремонт.
У меня такое мнение сложилось после просмотра olx на выходных.
Ощущение такое, что или поснимали с продажи много в ожидании роста или же переририсовали ценники вверх.
2-к с ремонтом и мебелью за 33 (верх того что вы указали) не увидел ни одной и честно говоря сомневаюсь что таковые были.
Зато полно хотелок 40-45к долл. за 2-к квартиры с ремонтом в Деснянском районе, но не на Троещине, правда площади тех квартир печальные - около 45 м2.
И вот только обратил внимание, что в своей выкладке вы не указывали площади квартир.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 11:07

  vladimir07 написав:
  Richi написав:Если кому-то ещё интересна сама тема ветки, то вести с полей... Мониторю цены на Троещине, 2-3 комнатные в течении последних 2-3 месяцев просели процентов на 8-10. Подчеркиваю, на протяжении 2-3 месяцев! Мониторю - это не значит изучаю объявления, а хожу на просмотры, реально выбираю для покупки. После нового года 2-ка с качественным ремонтом ушла за 39, за 3-ку просили в среднем 57-65. Сейчас 2-ки с качественным ремонтом и мебелью уже от 31-33, а 3-ки дороже 50 стоят, как вкопанные. Стартуют с 53-58 и это с качественным ремонтом. За 55-56 меблированные с техникой.


Richi

Это вы писали в мае, а что сейчас ?
За 31-33к долл. 2-к квартира 50-52-54 м2 будет скорее под ремонт.
У меня такое мнение сложилось после просмотра olx на выходных.
Ощущение такое, что или поснимали с продажи много в ожидании роста или же переририсовали ценники вверх.
2-к с ремонтом и мебелью за 33 (верх того что вы указали) не увидел ни одной и честно говоря сомневаюсь что таковые были.
Зато полно хотелок 40-45к долл. за 2-к квартиры с ремонтом в Деснянском районе, но не на Троещине, правда площади тех квартир печальные - около 45 м2.
И вот только обратил внимание, что в своей выкладке вы не указывали площади квартир.

Я вижу реально падение на 20%
Вот вчера аренда на 1950 грн. А сегодня уже 1500 грн за комнату.
Зображення
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 11:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Всем кто хочет по рога в битон рекомендую почитать на досуге. Личнр ездил смотрел в 2016 и всех отговаривал не влазить па 800 в "почти верняк готовий дом на оболони".
Вот как достраивать кооперативом недострои.
http://forum.domik.ua/obolonskij-prospe ... -2700.html
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 12:00

  димон написав:Richi, к вам вопрос.

Цена же не может падать вечно.
Не может квартира в Киеве быть за 100$.

Почему? Раньше покупали машины, ездили на них 3 года и продавали дороже. Все были убеждены, что не может машина обесцениться в 0. Автомобильные свалки в США и Европе которые мы видели в кино, нас просто удивляли, а когда узнавали что они ещё и доплачивают чтобы сдать машину - нас это вводило в шок. Потом мы узнали, что есть Детройт и увидели, как миграция и отсутствие работы может превратить недвижимость в ноль. Но это опять не о нас ... Если государство продолжить закрывать дыры за счет увеличения счетов за оплату не давая возможность развиваться и больше зарабатывать, то деньгам на оплату этих счетов неоткуда будет просто браться. Страна летит в пропасть и никто даже не пытается этот поезд остановить. Прочитайте книгу ``Атлант расправил плечи`` - это словно о нашей стране.
в игноре : Frant, всегдатупой (аваз, авам, одессянин, реам, хрясь, крестик, покатакой, почва, всемдобра, витол, мирон, мирумир, мирвам, мирнам, тыц, кивс, килс, максимыч), kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 12:07

  antonivs3 написав:vladimir07 растет аренда, хотя и не так быстро и вовсе не такие цифры, как рисуют у Котейко на Домике. на днях звонили, на сколько поднять аренду, прикинул, посмотрел авизо, посоветовал на 1000 (3к хрущ с ремонтом, сдали в сентябре за 7500), договорились лето +500, с сентября уже 8500

7500 => 8500, +13,33% , це десь на рівні інфляції, тобто в "0" або невеликий "-" у реальних цінах
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 12:09

  Richi написав:
  димон написав:Richi, к вам вопрос.

Цена же не может падать вечно.
Не может квартира в Киеве быть за 100$.

Почему? Раньше покупали машины, ездили на них 3 года и продавали дороже. Все были убеждены, что не может машина обесцениться в 0. Автомобильные свалки в США и Европе которые мы видели в кино, нас просто удивляли, а когда узнавали что они ещё и доплачивают чтобы сдать машину - нас это вводило в шок. Потом мы узнали, что есть Детройт и увидели, как миграция и отсутствие работы может превратить недвижимость в ноль. Но это опять не о нас ... Если государство продолжить закрывать дыры за счет увеличения счетов за оплату не давая возможность развиваться и больше зарабатывать, то деньгам на оплату этих счетов неоткуда будет просто браться. Страна летит в пропасть и никто даже не пытается этот поезд остановить. Прочитайте книгу ``Атлант расправил плечи`` - это словно о нашей стране.

Если квартира с ремонтом на трое будет стоить 0, зачем бизнесмен ездит и смотрит их по 30-50куе?
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 12:10

  Richi написав: Страна летит в пропасть и никто даже не пытается этот поезд остановить.


ужос какой кишмар, может ВВХ всех спасет??
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 12:20

этот вариант нельзя списывать, не он, так Преемник
Савченко Так!
antonivs3
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