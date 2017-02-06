Додано: Пон 02 лип, 2018 12:27

vladimir07 написав: Richi написав: Если кому-то ещё интересна сама тема ветки, то вести с полей... Мониторю цены на Троещине, 2-3 комнатные в течении последних 2-3 месяцев просели процентов на 8-10. Подчеркиваю, на протяжении 2-3 месяцев! Мониторю - это не значит изучаю объявления, а хожу на просмотры, реально выбираю для покупки. После нового года 2-ка с качественным ремонтом ушла за 39, за 3-ку просили в среднем 57-65. Сейчас 2-ки с качественным ремонтом и мебелью уже от 31-33, а 3-ки дороже 50 стоят, как вкопанные. Стартуют с 53-58 и это с качественным ремонтом. За 55-56 меблированные с техникой.

Если кому-то ещё интересна сама тема ветки, то вести с полей... Мониторю цены на Троещине, 2-3 комнатные в течении последних 2-3 месяцев просели процентов на 8-10. Подчеркиваю, на протяжении 2-3 месяцев! Мониторю - это не значит изучаю объявления, а хожу на просмотры, реально выбираю для покупки. После нового года 2-ка с качественным ремонтом ушла за 39, за 3-ку просили в среднем 57-65. Сейчас 2-ки с качественным ремонтом и мебелью уже от 31-33, а 3-ки дороже 50 стоят, как вкопанные. Стартуют с 53-58 и это с качественным ремонтом. За 55-56 меблированные с техникой.



Это вы писали в мае, а что сейчас ?

За 31-33к долл. 2-к квартира 50-52-54 м2 будет скорее под ремонт.

У меня такое мнение сложилось после просмотра olx на выходных.

Ощущение такое, что или поснимали с продажи много в ожидании роста или же переририсовали ценники вверх.

2-к с ремонтом и мебелью за 33 (верх того что вы указали) не увидел ни одной и честно говоря сомневаюсь что таковые были.

Зато полно хотелок 40-45к долл. за 2-к квартиры с ремонтом в Деснянском районе, но не на Троещине, правда площади тех квартир печальные - около 45 м2.

И вот только обратил внимание, что в своей выкладке вы не указывали площади квартир. Это вы писали в мае, а что сейчас ?За 31-33к долл. 2-к квартира 50-52-54 м2 будет скорееУ меня такое мнение сложилось после просмотра olx на выходных.Ощущение такое, что или поснимали с продажи много в ожидании роста или же переририсовали ценники вверх.2-к с ремонтом и мебелью за 33 (верх того что вы указали) не увидел ни одной и честно говоря сомневаюсь что таковые были.Зато полно хотелок 40-45к долл. за 2-к квартиры с ремонтом в Деснянском районе, но не на Троещине, правда площади тех квартир печальные - около 45 м2.И вот только обратил внимание, что в своей выкладке вы не указывали площади квартир.

Я пока не нашел, что хотел и уехал в отпуск. Лето мертвый сезон и заметил, что многие просто сняли с продажи, чтобы переждать. Какие сейчас цены - не знаю и мне кажется что на таком коротком отрезке сложно понять. У меня сложилось впечатление, что люди, когда хотят продать, то соответственно смотрят подобные объявления, чтобы сориентироваться. Обалдевают от того, что дешево - это не отвечает их ожиданиям и берут паузу прийти в себя. Но обстоятельства давят и они выставляют максимум, с надеждой и мыслью мол опустить успеют. Квартира позиционируется 2-3 месяца, звонков нет и это уже является обоснованным сигналом принимать дальнейшие действия - снижать стоимость или снимать с продажи, т.к. риелторы не готовы оплачивать объявления и иметь дело с неадекватными продавцами, которые не понимают очевидного. После снижения цены - история повторяется. Если квартира в продаже долгое время и засветилась везде где только можно, то на неё и покупатели уже смотрят с недоверием и только очень низкая цена может возобновить к ней интерес.Относительно подорожания с осени - я не верю. Да, в надежде на начало деловой активности народ начнёт выставлять снова свои квартиры в продажу по старым ценам, но на этот раз на них будут давить сроки. Все знают, что с началом отопительного сезона отменят многим субсидии и увеличат платежки. Они ждут это с ужасом и прекрасно понимают, что ничего хорошего, кроме снижения цены на недвижимость и дополнительных расходов это им не принесет. Вопрос лишь - насколько новые реалии ударят по стоимости? Можно соглашаться или не соглашаться, рассказывать как у нас улучшается жизнь, но я пока не вижу остановку цен.