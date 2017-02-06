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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1476147714781479

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 949
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
199
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
71
Раціональне планування та метраж
16%
148
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
176
Якість будівництва
15%
145
Всього голосів : 949
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 12:21

Первый а отдельная комната, ссылку можно? девочку нужно поселить
Савченко Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 12:27

  vladimir07 написав:
  Richi написав:Если кому-то ещё интересна сама тема ветки, то вести с полей... Мониторю цены на Троещине, 2-3 комнатные в течении последних 2-3 месяцев просели процентов на 8-10. Подчеркиваю, на протяжении 2-3 месяцев! Мониторю - это не значит изучаю объявления, а хожу на просмотры, реально выбираю для покупки. После нового года 2-ка с качественным ремонтом ушла за 39, за 3-ку просили в среднем 57-65. Сейчас 2-ки с качественным ремонтом и мебелью уже от 31-33, а 3-ки дороже 50 стоят, как вкопанные. Стартуют с 53-58 и это с качественным ремонтом. За 55-56 меблированные с техникой.


Это вы писали в мае, а что сейчас ?
За 31-33к долл. 2-к квартира 50-52-54 м2 будет скорее под ремонт.
У меня такое мнение сложилось после просмотра olx на выходных.
Ощущение такое, что или поснимали с продажи много в ожидании роста или же переририсовали ценники вверх.
2-к с ремонтом и мебелью за 33 (верх того что вы указали) не увидел ни одной и честно говоря сомневаюсь что таковые были.
Зато полно хотелок 40-45к долл. за 2-к квартиры с ремонтом в Деснянском районе, но не на Троещине, правда площади тех квартир печальные - около 45 м2.
И вот только обратил внимание, что в своей выкладке вы не указывали площади квартир.

Я пока не нашел, что хотел и уехал в отпуск. Лето мертвый сезон и заметил, что многие просто сняли с продажи, чтобы переждать. Какие сейчас цены - не знаю и мне кажется что на таком коротком отрезке сложно понять. У меня сложилось впечатление, что люди, когда хотят продать, то соответственно смотрят подобные объявления, чтобы сориентироваться. Обалдевают от того, что дешево - это не отвечает их ожиданиям и берут паузу прийти в себя. Но обстоятельства давят и они выставляют максимум, с надеждой и мыслью мол опустить успеют. Квартира позиционируется 2-3 месяца, звонков нет и это уже является обоснованным сигналом принимать дальнейшие действия - снижать стоимость или снимать с продажи, т.к. риелторы не готовы оплачивать объявления и иметь дело с неадекватными продавцами, которые не понимают очевидного. После снижения цены - история повторяется. Если квартира в продаже долгое время и засветилась везде где только можно, то на неё и покупатели уже смотрят с недоверием и только очень низкая цена может возобновить к ней интерес.
Относительно подорожания с осени - я не верю. Да, в надежде на начало деловой активности народ начнёт выставлять снова свои квартиры в продажу по старым ценам, но на этот раз на них будут давить сроки. Все знают, что с началом отопительного сезона отменят многим субсидии и увеличат платежки. Они ждут это с ужасом и прекрасно понимают, что ничего хорошего, кроме снижения цены на недвижимость и дополнительных расходов это им не принесет. Вопрос лишь - насколько новые реалии ударят по стоимости? Можно соглашаться или не соглашаться, рассказывать как у нас улучшается жизнь, но я пока не вижу остановку цен.
в игноре : Frant, всегдатупой (аваз, авам, одессянин, реам, хрясь, крестик, покатакой, почва, всемдобра, витол, мирон, мирумир, мирвам, мирнам, тыц, кивс, килс, максимыч), kalinavalera1
Richi
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 12:29

  Richi написав:Сдавать - это работа, а с увеличением коммуналки, денег с аренды будет оставаться ещё меньше. Уменьшить расходы (оформить субсидию) не представляется возможным. Увеличить рентабельность (сделать ремонт, поменять мебель) и поднять стоимость - не потянут и затраты не окупятся. Продать на падающем рынке - проблема и жалко. Вообщем, чемодан без ручки - и нести тяжело и бросить жалко. Обрубить концы - продать и забыть?! И что дальше? Куда эти деньги?

Плюсую.
Сейчас сама в таких раздумьях.
Делать ремонт в 9-этажке считаю не рентабельно.
А если продать, то что взамен приобрести?
l66
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 12:31

  antonivs3 написав:Первый а отдельная комната, ссылку можно? девочку нужно поселить


Садист.


https://m.olx.ua/uk/obyavlenie/arenda-k ... AO6Gc.html
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 12:48

  l66 написав:
  Richi написав:Сдавать - это работа, а с увеличением коммуналки, денег с аренды будет оставаться ещё меньше. Уменьшить расходы (оформить субсидию) не представляется возможным. Увеличить рентабельность (сделать ремонт, поменять мебель) и поднять стоимость - не потянут и затраты не окупятся. Продать на падающем рынке - проблема и жалко. Вообщем, чемодан без ручки - и нести тяжело и бросить жалко. Обрубить концы - продать и забыть?! И что дальше? Куда эти деньги?

Плюсую.
Сейчас сама в таких раздумьях.
Делать ремонт в 9-этажке считаю не рентабельно.
А если продать, то что взамен приобрести?

И что Вы собираетесь делать? Смотреть как квартира становиться с каждым годом дешевле, а затраты на ее содержание растут? Хорошо если Вас застали эти времена с квартирой требующей косметического ремонта, а многие с квартирами от застройщика. Они сейчас столкнулись с тем, что ремонт обойдется значительно дороже и дольше, чем они предполагали и делать этот ремонт некому, т.к. все с руками уехали в Польшу, Швецию и т.к.
в игноре : Frant, всегдатупой (аваз, авам, одессянин, реам, хрясь, крестик, покатакой, почва, всемдобра, витол, мирон, мирумир, мирвам, мирнам, тыц, кивс, килс, максимыч), kalinavalera1
Richi
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 12:57

Richi
В квартире от застройщика я в прошлом году делала ремонт.
Вижу, что в этом году расценки на работы и мебель стали выше.
l66
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