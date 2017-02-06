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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 02 лип, 2018 12:21
Первый а отдельная комната, ссылку можно? девочку нужно поселить
Савченко Так!
Додано: Пон 02 лип, 2018 12:27
Я пока не нашел, что хотел и уехал в отпуск. Лето мертвый сезон и заметил, что многие просто сняли с продажи, чтобы переждать. Какие сейчас цены - не знаю и мне кажется что на таком коротком отрезке сложно понять. У меня сложилось впечатление, что люди, когда хотят продать, то соответственно смотрят подобные объявления, чтобы сориентироваться. Обалдевают от того, что дешево - это не отвечает их ожиданиям и берут паузу прийти в себя. Но обстоятельства давят и они выставляют максимум, с надеждой и мыслью мол опустить успеют. Квартира позиционируется 2-3 месяца, звонков нет и это уже является обоснованным сигналом принимать дальнейшие действия - снижать стоимость или снимать с продажи, т.к. риелторы не готовы оплачивать объявления и иметь дело с неадекватными продавцами, которые не понимают очевидного. После снижения цены - история повторяется. Если квартира в продаже долгое время и засветилась везде где только можно, то на неё и покупатели уже смотрят с недоверием и только очень низкая цена может возобновить к ней интерес.
Относительно подорожания с осени - я не верю. Да, в надежде на начало деловой активности народ начнёт выставлять снова свои квартиры в продажу по старым ценам, но на этот раз на них будут давить сроки. Все знают, что с началом отопительного сезона отменят многим субсидии и увеличат платежки. Они ждут это с ужасом и прекрасно понимают, что ничего хорошего, кроме снижения цены на недвижимость и дополнительных расходов это им не принесет. Вопрос лишь - насколько новые реалии ударят по стоимости? Можно соглашаться или не соглашаться, рассказывать как у нас улучшается жизнь, но я пока не вижу остановку цен.
в игноре : Frant, всегдатупой (аваз, авам, одессянин, реам, хрясь, крестик, покатакой, почва, всемдобра, витол, мирон, мирумир, мирвам, мирнам, тыц, кивс, килс, максимыч), kalinavalera1
Додано: Пон 02 лип, 2018 12:29
Плюсую.
Сейчас сама в таких раздумьях.
Делать ремонт в 9-этажке считаю не рентабельно.
А если продать, то что взамен приобрести?
Додано: Пон 02 лип, 2018 12:31
Садист.
Всім процвітання!
Додано: Пон 02 лип, 2018 12:48
И что Вы собираетесь делать? Смотреть как квартира становиться с каждым годом дешевле, а затраты на ее содержание растут? Хорошо если Вас застали эти времена с квартирой требующей косметического ремонта, а многие с квартирами от застройщика. Они сейчас столкнулись с тем, что ремонт обойдется значительно дороже и дольше, чем они предполагали и делать этот ремонт некому, т.к. все с руками уехали в Польшу, Швецию и т.к.
в игноре : Frant, всегдатупой (аваз, авам, одессянин, реам, хрясь, крестик, покатакой, почва, всемдобра, витол, мирон, мирумир, мирвам, мирнам, тыц, кивс, килс, максимыч), kalinavalera1
Додано: Пон 02 лип, 2018 12:57
Richi
В квартире от застройщика я в прошлом году делала ремонт.
Вижу, что в этом году расценки на работы и мебель стали выше.
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