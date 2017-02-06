єслі мальчік, можна я (бо цоколь уходіт у винаєм)
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 02 лип, 2018 13:36
єслі мальчік, можна я (бо цоколь уходіт у винаєм)
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Пон 02 лип, 2018 13:58
... чи вигідна невигідність?)))
1)...ну, нехай однуха в новобуді, де Ви зробите "жлобремонт"(гарно, але з дешевих матеріалів) лям грн.
2)...600тис. ми вкладаємо свої, а 400тис. беремо у кредит на 5р.(Приват 18%річних)
400тис / 60міс.(5р.) = 6 666/міс. тіло кредиту
(400тис + 18%) = 72тис/рік, тобто 6 000/міс %% по кредиту, але то перший рік, кожен наступний рік будуть %% по кредиту зменшуватись, так як і тіло кредиту буде "худнути"!
1рік = 6 000/міс(%%) + 6 666/міс(тіло)
2р. = 4 800/міс(%%) + 6 666/міс
3р. = 3 600/міс(%%) + 6 666/міс
4р. = 2 400/міс(%%) + 6 666/міс
5р. = 1 200/міс(%%) + 6 666/міс
...або, можна взяти класику і рівними частинами приблизно вийде 10тис/на міс. - а це реальна цифра, яку ПОВНІСТЮ(або майже повністю) можуть покривати наші умовні квартиранти
3)... і після п'яти років, починаємо відбивати отих наших 600тис. - це буде ~ ще 5р.(то разом 10р.) і вже тоді можемо або продати і всі виручені кошти вважати ЧИСТИМ ПРИБУТКОМ, або здавати в оренду.... але тут, вже знову треба зробити косметичний ремонт....
п. с.
....розумію, що там з кредитом ще коміс+страховка.... але то вже таке... "мєлочі жизні"©
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Пон 02 лип, 2018 14:33
Может и можно, но это будет убитый хрущь в плохом районе. Сознательно брать трешку под аренду это не лучшая стратегия.
Я уже много раз писал, почему Киев.
1 Диверсификация активов. Русский мир или еще что-то и останешься ни с чем. В Харькове у меня и так есть активы, зачем их наращивать?
2 После переориентации Украины на Запад, перспективы ВУ с ее старой промышленностью выглядят удручающе. В первую очередь это коснется арендного бизнеса. В Киев еще едут, из Харькова скоро начнут уезжать.
3 Большей частью ватное население, которое создает не лучший фон для инвестиций.
4 Старый фонд, когда я инвестировал, был еще значительно дороже котлованов, поэтому ивестировать в совкошлак в момент, когда открылось окно с новостроями в 15-16 годах, было глупо.
Стоимость новостроев на стадии котлована в Киеве и Харькове, как ни странно, отличалась очень не сильно. Иногда в Харькове было даже дороже при худшем качестве.
5 В Харькове я купил бы в 2 раза больше объектов/метров, что означает в два раза больше проблем с ремонтами и пересдачами, при одинаковом или меньшем выхлопе.
Додано: Пон 02 лип, 2018 14:36
Додано: Пон 02 лип, 2018 14:37
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Пон 02 лип, 2018 14:43
Какой процент, по вашим прикидкам, составит выброс квартир под аренду по отношению к существующему количеству? В Эврике сдается два дома. 300 квартир. Осенью будут сдаваться еще 3, но это не те количества, чтобы всколыхнуть рынок. Акцент три месяца назад получил ключи - разве это сказалось на рынке аренды? Часть квартир для себя, часть будет стоять долгие годы закрытыми, пока перекупы не распродадутся.
По какому сегменту будет основной удар? Думаю, что по пригороду. Арендаторы пригорода это "навес" над рынком аренды города.
Додано: Пон 02 лип, 2018 14:45
А ремонт откуда взялся? а прокуроришка....
Додано: Пон 02 лип, 2018 14:46
В 2008 був пузир, в 2013 був пузир і зараз йде надування пузиря. (пузир по доходах, я маю на увазі). І ці пузирі надуваються дуже просто - триманням курсу.
Щодо 2008 року - то ви перебуваєте в якихось ілюзіях. 2005-2008 - це роки тотального і НЕАДЕКВАТНОГО кредитування, в тому числі кредити брались на рівні держави. Це і є перша і остання причина "роста благосостояния" тих років.
Додано: Пон 02 лип, 2018 14:54
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Пон 02 лип, 2018 14:59
Вибачте, але якось смішно це чути від вас.
Нерухомість падає вже 10 рік поспіль!! Але люди все-рівно "обалдевают от того, что дешево"
"это не отвечает их ожиданиям" - це очевидно проблеми саме цих людей, а не проблема ринку. Адже ринок чітко сигналізує: "АЛЬО! Я ПАДАЮ ВЖЕ 10 РОКІВ".
Тут очевидно існує психологічна проблеми в людей - вони не готові миритись з ти що вони втрачають(або вже втратили).
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