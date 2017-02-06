Додано: Пон 02 лип, 2018 14:33

Serg-ik написав: Vlad442 написав: По моим наблюдениям совкошлак с приличной косметикой обеспечивает сейчас наилучшую рентабельность По моим наблюдениям совкошлак с приличной косметикой обеспечивает сейчас наилучшую рентабельность

Влад, у Вас в Харькове можно трёшку в 65 метров купить за 30 000 долл., "совкошлак". И сдаваться она будет не за 5 000 грн. Зачем Вам Киев? Влад, у Вас в Харькове можно трёшку в 65 метров купить за 30 000 долл., "совкошлак". И сдаваться она будет не за 5 000 грн. Зачем Вам Киев?

Может и можно, но это будет убитый хрущь в плохом районе. Сознательно брать трешку под аренду это не лучшая стратегия.Я уже много раз писал, почему Киев.1 Диверсификация активов. Русский мир или еще что-то и останешься ни с чем. В Харькове у меня и так есть активы, зачем их наращивать?2 После переориентации Украины на Запад, перспективы ВУ с ее старой промышленностью выглядят удручающе. В первую очередь это коснется арендного бизнеса. В Киев еще едут, из Харькова скоро начнут уезжать.3 Большей частью ватное население, которое создает не лучший фон для инвестиций.4 Старый фонд, когда я инвестировал, был еще значительно дороже котлованов, поэтому ивестировать в совкошлак в момент, когда открылось окно с новостроями в 15-16 годах, было глупо.Стоимость новостроев на стадии котлована в Киеве и Харькове, как ни странно, отличалась очень не сильно. Иногда в Харькове было даже дороже при худшем качестве.5 В Харькове я купил бы в 2 раза больше объектов/метров, что означает в два раза больше проблем с ремонтами и пересдачами, при одинаковом или меньшем выхлопе.