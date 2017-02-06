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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1478147914801481>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 949
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
199
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
71
Раціональне планування та метраж
16%
148
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
176
Якість будівництва
15%
145
Всього голосів : 949
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 13:36

  antonivs3 написав:Первый а отдельная комната, ссылку можно? девочку нужно поселить

єслі мальчік, можна я (бо цоколь уходіт у винаєм)
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 13:58

... чи вигідна невигідність?)))

1)...ну, нехай однуха в новобуді, де Ви зробите "жлобремонт"(гарно, але з дешевих матеріалів) лям грн.
2)...600тис. ми вкладаємо свої, а 400тис. беремо у кредит на 5р.(Приват 18%річних)
400тис / 60міс.(5р.) = 6 666/міс. тіло кредиту
(400тис + 18%) = 72тис/рік, тобто 6 000/міс %% по кредиту, але то перший рік, кожен наступний рік будуть %% по кредиту зменшуватись, так як і тіло кредиту буде "худнути"!
1рік = 6 000/міс(%%) + 6 666/міс(тіло)
2р. = 4 800/міс(%%) + 6 666/міс
3р. = 3 600/міс(%%) + 6 666/міс
4р. = 2 400/міс(%%) + 6 666/міс
5р. = 1 200/міс(%%) + 6 666/міс
...або, можна взяти класику і рівними частинами приблизно вийде 10тис/на міс. - а це реальна цифра, яку ПОВНІСТЮ(або майже повністю) можуть покривати наші умовні квартиранти
3)... і після п'яти років, починаємо відбивати отих наших 600тис. - це буде ~ ще 5р.(то разом 10р.) і вже тоді можемо або продати і всі виручені кошти вважати ЧИСТИМ ПРИБУТКОМ, або здавати в оренду.... але тут, вже знову треба зробити косметичний ремонт....

п. с.
....розумію, що там з кредитом ще коміс+страховка.... але то вже таке... "мєлочі жизні"©
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 14:33

  Serg-ik написав:
  Vlad442 написав:По моим наблюдениям совкошлак с приличной косметикой обеспечивает сейчас наилучшую рентабельность

Влад, у Вас в Харькове можно трёшку в 65 метров купить за 30 000 долл., "совкошлак". И сдаваться она будет не за 5 000 грн. Зачем Вам Киев?

Может и можно, но это будет убитый хрущь в плохом районе. Сознательно брать трешку под аренду это не лучшая стратегия.

Я уже много раз писал, почему Киев.
1 Диверсификация активов. Русский мир или еще что-то и останешься ни с чем. В Харькове у меня и так есть активы, зачем их наращивать?
2 После переориентации Украины на Запад, перспективы ВУ с ее старой промышленностью выглядят удручающе. В первую очередь это коснется арендного бизнеса. В Киев еще едут, из Харькова скоро начнут уезжать.
3 Большей частью ватное население, которое создает не лучший фон для инвестиций.
4 Старый фонд, когда я инвестировал, был еще значительно дороже котлованов, поэтому ивестировать в совкошлак в момент, когда открылось окно с новостроями в 15-16 годах, было глупо.
Стоимость новостроев на стадии котлована в Киеве и Харькове, как ни странно, отличалась очень не сильно. Иногда в Харькове было даже дороже при худшем качестве.
5 В Харькове я купил бы в 2 раза больше объектов/метров, что означает в два раза больше проблем с ремонтами и пересдачами, при одинаковом или меньшем выхлопе.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 14:36

  vladimir07 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Не вижу смысла спорить, рист станет заметен через три недели...


А када будет ранее анонсированный удар по ценам аренды, который должен наступить после сдачи тучи Эврик, Варшавских, Кристеров ? Или ето отменяется уже ?

будет, в августе увидите
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 14:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Долярчик написав:беремо у кредит на 5р.(Приват 18%річних)

Скиньте ссылку на условия. Что, в Украине уже есть ипотека под 18%? Честная? Плавающая, или фиксированная ставка?
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 14:43

  Оранжевый-хит сезона написав:
  vladimir07 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Не вижу смысла спорить, рист станет заметен через три недели...


А када будет ранее анонсированный удар по ценам аренды, который должен наступить после сдачи тучи Эврик, Варшавских, Кристеров ? Или ето отменяется уже ?

будет, в августе увидите

Какой процент, по вашим прикидкам, составит выброс квартир под аренду по отношению к существующему количеству? В Эврике сдается два дома. 300 квартир. Осенью будут сдаваться еще 3, но это не те количества, чтобы всколыхнуть рынок. Акцент три месяца назад получил ключи - разве это сказалось на рынке аренды? Часть квартир для себя, часть будет стоять долгие годы закрытыми, пока перекупы не распродадутся.
По какому сегменту будет основной удар? Думаю, что по пригороду. Арендаторы пригорода это "навес" над рынком аренды города.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 14:45

  Первый написав:
  vladimir07 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Не вижу смысла спорить, рист станет заметен через три недели...


А када будет ранее анонсированный удар по ценам аренды, который должен наступить после сдачи тучи Эврик, Варшавских, Кристеров ? Или ето отменяется уже ?


Тогда же когда и новолипки па 1500 за квадрат с ремонтом.

А ремонт откуда взялся? а прокуроришка....
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 14:46

  Richi написав:Я повторю свой вопрос: кто-то вообще работает на этом форуме, кроме как на самом форуме? Лично Вы, что-то производите (товары, услуги)?То что выросли расходы на 20-40% (в долларе) это знают все, достаточно посмотреть платежку за квартиру, ценник на заправке в магазине (95 - ый в 2015 - 1 л./20 грн. 2018- 1 л./29 грн.) и т.д. Зачем я это пишу, словно вы живете в другой стране?! Мы с 2008 года летим вниз, с короткой остановкой в 2013. У кого доходы выросли? Если исходить из того, что даже минимальный доход не делает нас беднее - это так. Но говорить о росте благосостояния в данной ситуации - это может только тролль.

В 2008 був пузир, в 2013 був пузир і зараз йде надування пузиря. (пузир по доходах, я маю на увазі). І ці пузирі надуваються дуже просто - триманням курсу.
Щодо 2008 року - то ви перебуваєте в якихось ілюзіях. 2005-2008 - це роки тотального і НЕАДЕКВАТНОГО кредитування, в тому числі кредити брались на рівні держави. Це і є перша і остання причина "роста благосостояния" тих років.
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 14:54

  Vlad442 написав:
  Долярчик написав:беремо у кредит на 5р.(Приват 18%річних)

Скиньте ссылку на условия. Что, в Украине уже есть ипотека под 18%? Честная? Плавающая, или фиксированная ставка?

https://privatbank.ua/kredity/zhilje-v-kredit
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 14:59

  Richi написав:У меня сложилось впечатление, что люди, когда хотят продать, то соответственно смотрят подобные объявления, чтобы сориентироваться. Обалдевают от того, что дешево - это не отвечает их ожиданиям и берут паузу прийти в себя.

Вибачте, але якось смішно це чути від вас.
Нерухомість падає вже 10 рік поспіль!! Але люди все-рівно "обалдевают от того, что дешево" :D
"это не отвечает их ожиданиям" - це очевидно проблеми саме цих людей, а не проблема ринку. Адже ринок чітко сигналізує: "АЛЬО! Я ПАДАЮ ВЖЕ 10 РОКІВ".
Тут очевидно існує психологічна проблеми в людей - вони не готові миритись з ти що вони втрачають(або вже втратили).
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