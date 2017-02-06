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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1479148014811482>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 949
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
199
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
71
Раціональне планування та метраж
16%
148
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
176
Якість будівництва
15%
145
Всього голосів : 949
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 15:05

Будет панический слиф?

Фк2


23,64 грн/м2 это комуналка за офисы на время ремонта
~20 грн/м2 комуналка за офисы если не делаете ремонт

16,09 грн/м2 это комуналка за жилые квартиры на время ремонта
12,59 грн/м2 комуналка за жилые квартиры если не делаете ремонт



Только квартплата! А тепло? Вода? Лепестричество!!!!@!
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 15:06

  Оранжевый-хит сезона написав:
  vladimir07 написав:А када будет ранее анонсированный удар по ценам аренды, который должен наступить после сдачи тучи Эврик, Варшавских, Кристеров ?

будет, в августе увидите

Ничего не будет
Эти квартиры будут с другим ценником, отличным от "совкошлака". Не будут туда толпы арендаторов ломиться
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 15:16

  Долярчик написав:
  Vlad442 написав:
  Долярчик написав:беремо у кредит на 5р.(Приват 18%річних)

Скиньте ссылку на условия. Что, в Украине уже есть ипотека под 18%? Честная? Плавающая, или фиксированная ставка?

https://privatbank.ua/kredity/zhilje-v-kredit

По ссылке нет достаточной информации.
Вторичка не под 18, а под 20%.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 15:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:Ничего не будет
Эти квартиры будут с другим ценником, отличным от "совкошлака". Не будут туда толпы арендаторов ломиться

Вы думаете, что квартиры небольшой площади среднего сегмента со жлобремонтом или ремонтом от застройщика в новостроях с перфораторами, без придомовой, без школ и садиков под боком, будут сдаваться дороже уютного совкошлака?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 15:20

  Первый написав:12,59 грн/м2 комуналка за жилые квартиры если не делаете ремонт
Только квартплата! А тепло? Вода? Лепестричество!!!!@!

Всем известно от Прохожего, что при наличии счётчика в новом утеплённом доме отопление будет 0,3 ГКал за 88 метров. Дешевле совкошлака в разы. Совкошлак стонет, но платит. И эти без труда заплатят
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 15:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Вы думаете, ..... будут сдаваться дороже уютного совкошлака?

Хотелки будут однозначно выше совкошлака. Если не будет желающих, будут пустовать месяцами. Если будут желающие, то вероятна частая смена арендаторов или съём в складчину.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 15:22

Vlad442
Гигантский масив ПОХ.

В школах есть классы "К".

Класс "К" че для патриотики, че для совкошлака. но в патриотике приятней мучиться, ведь жизнь это боль....
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 15:44

  Vlad442 написав:
4398817[quote="4398797:Vlad442 написав:
  Долярчик написав:беремо у кредит на 5р.(Приват 18%річних)

Скиньте ссылку на условия. Что, в Украине уже есть ипотека под 18%? Честная? Плавающая, или фиксированная ставка?

https://privatbank.ua/kredity/zhilje-v-kredit

По ссылке нет достаточной информации.
Вторичка не под 18, а под 20%.[/quote]

  Долярчик написав:1)...ну, нехай однуха в новобуді, де Ви зробите "жлобремонт"(гарно, але з дешевих матеріалів) лям грн.
2)...600тис. ми вкладаємо свої, а 400тис. беремо у кредит на 5р.(Приват 18%річних)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 15:51

  Vlad442 написав:Какой процент, по вашим прикидкам, составит выброс квартир под аренду по отношению к существующему количеству? В Эврике сдается два дома. 300 квартир. Осенью будут сдаваться еще 3, но это не те количества, чтобы всколыхнуть рынок. Акцент три месяца назад получил ключи - разве это сказалось на рынке аренды? Часть квартир для себя, часть будет стоять долгие годы закрытыми, пока перекупы не распродадутся.
По какому сегменту будет основной удар? Думаю, что по пригороду. Арендаторы пригорода это "навес" над рынком аренды города.

Согласен практически со всем.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 15:59

  andrijk777 написав:
  Richi написав:У меня сложилось впечатление, что люди, когда хотят продать, то соответственно смотрят подобные объявления, чтобы сориентироваться. Обалдевают от того, что дешево - это не отвечает их ожиданиям и берут паузу прийти в себя.

Вибачте, але якось смішно це чути від вас.
Нерухомість падає вже 10 рік поспіль!! Але люди все-рівно "обалдевают от того, что дешево" :D
"это не отвечает их ожиданиям" - це очевидно проблеми саме цих людей, а не проблема ринку. Адже ринок чітко сигналізує: "АЛЬО! Я ПАДАЮ ВЖЕ 10 РОКІВ".
Тут очевидно існує психологічна проблеми в людей - вони не готові миритись з ти що вони втрачають(або вже втратили).

Меня не интересует сколько что стоит до тех пор пока я не хочу это купить или продать. Как только человек начинает продавать и начинает более детально изучать вопрос - это и есть точка отсчета.
в игноре : Frant, всегдатупой (аваз, авам, одессянин, реам, хрясь, крестик, покатакой, почва, всемдобра, витол, мирон, мирумир, мирвам, мирнам, тыц, кивс, килс, максимыч), kalinavalera1
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