Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Serg-ik написав:Ничего не будет Эти квартиры будут с другим ценником, отличным от "совкошлака". Не будут туда толпы арендаторов ломиться
Вы думаете, что квартиры небольшой площади среднего сегмента со жлобремонтом или ремонтом от застройщика в новостроях с перфораторами, без придомовой, без школ и садиков под боком, будут сдаваться дороже уютного совкошлака?
По ссылке нет достаточной информации. Вторичка не под 18, а под 20%.[/quote]
Долярчик написав:1)...ну, нехай однуха в новобуді, де Ви зробите "жлобремонт"(гарно, але з дешевих матеріалів) лям грн. 2)...600тис. ми вкладаємо свої, а 400тис. беремо у кредит на 5р.(Приват 18%річних)
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Vlad442 написав:Какой процент, по вашим прикидкам, составит выброс квартир под аренду по отношению к существующему количеству? В Эврике сдается два дома. 300 квартир. Осенью будут сдаваться еще 3, но это не те количества, чтобы всколыхнуть рынок. Акцент три месяца назад получил ключи - разве это сказалось на рынке аренды? Часть квартир для себя, часть будет стоять долгие годы закрытыми, пока перекупы не распродадутся. По какому сегменту будет основной удар? Думаю, что по пригороду. Арендаторы пригорода это "навес" над рынком аренды города.
Richi написав:У меня сложилось впечатление, что люди, когда хотят продать, то соответственно смотрят подобные объявления, чтобы сориентироваться. Обалдевают от того, что дешево - это не отвечает их ожиданиям и берут паузу прийти в себя.
Вибачте, але якось смішно це чути від вас. Нерухомість падає вже 10 рік поспіль!! Але люди все-рівно "обалдевают от того, что дешево" "это не отвечает их ожиданиям" - це очевидно проблеми саме цих людей, а не проблема ринку. Адже ринок чітко сигналізує: "АЛЬО! Я ПАДАЮ ВЖЕ 10 РОКІВ". Тут очевидно існує психологічна проблеми в людей - вони не готові миритись з ти що вони втрачають(або вже втратили).
Меня не интересует сколько что стоит до тех пор пока я не хочу это купить или продать. Как только человек начинает продавать и начинает более детально изучать вопрос - это и есть точка отсчета.